नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज हुआ, जिसके बाद फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर लगातार बात हो रही है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान को लेकर पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। अब फिल्म में अब रावण के छोटे भाई विभीषण के किरदार को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है।

पहले जयदीप अहलावत को मिला था विभीषण का रोल

दिलचस्प बात यह है कि यह भूमिका पहले बॉलीवुड अभिनेता जयदीप अहलावत को ऑफर की गई थी, लेकिन डेट्स की समस्या के कारण वह इसका हिस्सा नहीं बन सके। अब इस अहम किरदार को दक्षिण भारतीय अभिनेता हरीश उथमन निभाते नजर आएंगे।

विभीषण के किरदार में दिखेंगे हरीश उथमन

फिल्म में हरीश उथमन रावण के छोटे भाई और भगवान राम के परम भक्त विभीषण की भूमिका निभाएंगे। ‘रामायण’ में विभीषण ऐसा पात्र है, जिसने धर्म का साथ देते हुए अपने ही भाई रावण का विरोध किया था। इसी वजह से उन्हें अक्सर ‘घर का भेदी’ भी कहा जाता है।

हालांकि फिल्म के ट्रेलर में हरीश उथमन की झलक अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका किरदार कहानी में अहम मोड़ लेकर आएगा। दर्शकों को उम्मीद है कि वह अपने दमदार अभिनय से विभीषण के आंतरिक संघर्ष और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर पेश करेंगे।

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कौन हैं हरीश उथमन?

हरीश उथमन दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने करीब तीन साल तक एयरलाइन इंडस्ट्री में केबिन क्रू के रूप में काम किया था। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापन जगत में कदम रखा और फिर फिल्मों का रुख किया।

इन फिल्मों से मिली पहचान

हरीश उथमन ने 2010 में तमिल फिल्म ‘ताताइया पट्टम’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें असली पहचान निगेटिव और चरित्र भूमिकाओं से मिली।

विशाल की ‘पांडिया नाडु’ में निभाए गए विलेन के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने ‘कैथी’, ‘विक्रम’, ‘श्रीमंथुडू’, ‘तनि ओरुवन’, ‘थोडारी’, ‘बैरवा’, ‘डोरा’, ‘भीष्म पर्वम’ और वेब सीरीज ‘सुजल: द वोर्टेक्स’ जैसी फिल्मों और सीरीज में यादगार भूमिकाएं निभाईं। खास तौर पर ‘कैथी’ और ‘विक्रम’ में पुलिस अधिकारी स्टीफन राज के किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

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जयदीप अहलावत ने क्यों छोड़ा था रोल?

विभीषण का किरदार पहले जयदीप अहलावत को ऑफर किया गया था। अभिनेता ने खुद बताया था कि वह इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन डेट्स की समस्या के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका।

उन्होंने बताया था कि विभीषण के कई महत्वपूर्ण सीन रावण का किरदार निभा रहे यश के साथ फिल्माए जाने थे। दोनों कलाकारों की शूटिंग डेट्स एक साथ नहीं मिल पाने के कारण उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी।

रावण के नाना सुमाली के रोल में कौन?

फिल्म में रावण के नाना सुमाली का किरदार टीवी के लोकप्रिय अभिनेता चेतन हंसराज निभा रहे हैं। ट्रेलर में उनकी एक झलक भी देखने को मिली थी, जिसमें वह बिगुल बजाते नजर आते हैं। चेतन हंसराज लंबे समय से टीवी पर अपने दमदार निगेटिव किरदारों के लिए जाने जाते हैं और अब वह बड़े पर्दे पर इस पौराणिक चरित्र में दिखाई देंगे।