अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम’ का तीसरा पार्ट ‘दृश्यम 3’ जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। इस पिक्चर के दूसरे पार्ट ‘दृश्यम 2’ में अक्षय खन्ना ने अहम रोल निभाया था। हालांकि दिसंबर 2025 में अक्षय विवादों में आए। कहा जाने लगा कि वो ‘दृश्यम 3’ छोड़ चुके हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने दावा किया था कि ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद अक्षय खन्ना अपने ‘दृश्यम 3’ किरदार में बदलाव करना चाहते थे। इसकी वजह से मेकर्स और एक्टर के बीच अनबन हो गई।

बाद में खबर आई थी कि जयदीप अहलावत ने फिल्म में एंट्री ले ली है। माना जा रहा था कि जयदीप ने पिक्चर में अक्षय खन्ना की जगह ले ली है। हालांकि अब लगता है कि उनका किरदार एकदम अलग होगा और इसका अक्षय के किरदार से कोई रिश्ता नहीं है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जयदीप अहलावत ने अपने किरदार के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि ‘दृश्यम 3’ की स्क्रिप्ट पर उनके किरदार को जोड़ते हुए दोबारा काम किया गया है।

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जयदीप अहलावत ने दी सफाई

जयदीप अहलावत ने बताया कि क्यों उन्हें अक्षय खन्ना की जगह लेने का कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है। अभिनेता ने कहा, ‘जब मैंने कहानी पढ़ी तो इसमें कहीं नहीं लिखा था कि ये अक्षय खन्ना का रिप्लेसमेंट है। एक किरदार का सफर खत्म होता है और दूसरे का शुरू होता है। उस किरदार से प्रेशर लेने में मेरा कोई फायदा नहीं होगा। बतौर एक्टर उससे तुलना करने में मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा सफर एकदम नया होने वाला है। परिचय नया होने वाला है और मीरा (तब्बू का किरदार) के साथ रिश्ता भी नया होगा।’

उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे किरदार की बहुत ही व्यक्तिगत अप्रोच होने वाली है। इसलिए मुझपर कोई प्रेशर नहीं है। मेरा किरदार किसी और की वजह से यहां नहीं है। उसकी अपनी जर्नी है। मेकर्स ने इस किरदार को अच्छे से लिखा है।’

अजय देवगन ने क्या कहा?

फिल्म के हीरो विजय सलगांवकर का किरदार निभा रहे अजय देवगन ने भी इसे लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ‘दृश्यम 3’ में जांच को कैसे बिना पिछली फिल्मों को रिपीट किए आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘पुलिस से ये मामला नहीं सुलझ रहा था, तो हमें आगे बढ़ना पड़ा। हमने खतरे को बड़ा कर दिया है, तो अब क्राइम ब्रांच की एंट्री हो गई है। हम एक ही चीज दोबारा दिखाने से बचेंगे। जांच की अप्रोच भी बदल गई है। फिल्म इसी के बारे में है और यही किया गया है।’

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मेकर्स ने अक्षय खन्ना को बताया था टॉक्सिक

दिसंबर 2025 में डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में साफ किया था कि जयदीप अहलावत, अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, ‘मैं नया किरदार लिख रहा हूं।’ दूसरी तरफ बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने अक्षय को ‘टॉक्सिक’ बताया था। उन्होंने कहा था, ‘उनके बर्ताव की वजह से मुझे नुकसान झेलना पड़ा है। मैं उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाऊंगा। मैंने उन्हें पहले ही लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने अभी इसका जवाब नहीं दिया है।’

उन्होंने आगे कहा था, ‘एक वक्त था जब अक्षय खन्ना कुछ भी नहीं थे। तब मैंने उनके साथ फिल्म सेक्शन 375 बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने हमें उनके साथ काम न करने को कहा था, क्योंकि उनका बर्ताव प्रोफेशनल नहीं है। उनकी एनर्जी बिल्कुल टॉक्सिक है। सेक्शन 375 से उन्हें पहचान मिली। बाद में हमने उन्हें ‘दृश्यम 2’में लिया। इसी फिल्म के बाद उन्हें बाकी बड़े ऑफर्स मिले थे। उसके पहले वो 3-4 साल तक घर पर बैठा हुआ था।’

फिल्म ‘दृश्यम 3’ की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।