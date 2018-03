जैकलीन फर्नांडिस और सुशांत सिंह राजपूत करण जौहर के साथ करने वाले हैं ‘ड्राइव’

करण जौहर ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर घोषणा कर दी है। करण जौहर की अगली फिल्म का नाम ड्राइव होगा और लीड रोल में जैकलीन फर्नांडिस और सुशांत सिंह राजपूत होंगे। बता दें ​कि करण इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे और तरुण मनसुखानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। करण ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने इस नए प्रोजेक्ट के बारें में बताया। इस तस्वीर में सुशांत और जैकलीन पीछे हाथ में क्लैपर बोर्ड पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।

वहीं तरुण मनसुखानी करीब 7 साल बाद वापसी कर रहे हैं और वह काफी एक्साइटेड भी है और अपनी इस एक्साइटमेंट को उन्होंने ट्विटर पर जाहिर भी किया। तरुण ने लिखा 7 साल 345 दिनों बाद… मैं सेट पर वापस। तरुण मनसुतखानी ने आखिरी बार फिल्म दोस्ताना को डायरेक्टर किया था और यह फिल्म हिट भी हुई थी। वहीं फिल्म के ड्राइव के ​जरिए यह लोग एक एक्शन सीरिज लेकर आ रहे हैं। जैसाकि करण ने बताया कि यह पहली फिल्म है जिसकी फ्रैन्चाइज़ होगी।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 134/6

तो इस फिल्म के बारें में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस का देसी वर्जन हो सकती है या फिल्म धूम की तरह एक्शन वाली फिल्म होगी। सुशांत सिंह राजपूत की पिछले साल आई फिल्म एम एस धोनी में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स आॅफिस पर करीब 300 करोड़ का बिजनेस किया था।

इसके अलावा इस साल उनकी फिल्म राबता रिलीज होगी। वहीं जैकलीन भी फिलहाल कई प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। जैकलीन बतौर जज टीवी पर डेब्यू भी कर चुकी हैं। वह डांस रियलटी शो झलक दिख ला जा में करण जौहर के साथ नजर आई थीं। जल्द ही जैकलीन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म रीलोडेड में दिखेंगी। फिल्म रीलोडेड भी एक्शन बेस्ड मूवी होगी।

The FRANCHISE FUN begins….DRIVE directed by @Tarunmansukhani starring @itsSSR and @Asli_Jacqueline starts today!!The first of the series! pic.twitter.com/QLnZhTVNSx

— Karan Johar (@karanjohar) March 1, 2017