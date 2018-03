अभिनेता जैकी श्रॉफ ने वर्ष 1989 की फिल्म ‘परिंदा’ की शूटिंग के दौरान सह-कलाकार अनिल कपूर को 17 बार थप्पड़ जड़े थे। एक बयान के मुताबिक, कलर्स इनफिनिटी चैनल पर ‘बीएफएफस विद वोग’ के आगामी एपिसोड में जैकी से अनिल के साथ काम के अनुभव के बारे में पूछा गया था। जवाब में उन्होंने अनिल को थप्पड़ मारने वाले एक दृश्य का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा सीन से संतुष्ट थे, लेकिन अनिल लगातार रीटेक कराते रहे, क्योंकि वह सब कुछ एकदम सही चाहते थे। जैकी ने कहा, “मैंने उन्हें 17 चांटे जड़े, लेकिन ये इतने जोरदार नहीं थे कि वह (अनिल) गिर जाते।”

दोनों अभिनेता ‘राम लखन’, ‘1942: अ लव स्टोरी’ और ‘कभी ना कभी’ फिल्मों में भी साथ नजर आ चुके हैं। दूसरी तरफ, अभिनेता ताहिर राज भसीन और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे आगामी लघु फिल्म ‘द प्लेबॉय मिस्टर साहनी’ में दिखाई देंगे। ताहिर ने हाल ही में ट्वीट कर जैकी और तारिक सिद्दीकी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। वह इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा, “जैकी श्रॉफ और निर्देशक तारिक सिद्दीकी। जल्द आ रही है। लघु फिल्म, मुंबई, एक्टर, बैड बॉय, गैंगस्टर, बिहाइंड द सीन।”

Coming soon..The playboy Mr.Sawhney..a short love story like none other..written and directed by the talented @tariqsiddiqui18 happy Valentine’s to all.. @TahirRajBhasin pic.twitter.com/Gy6aImqQ7m

— Jackie Shroff (@bindasbhidu) February 14, 2018