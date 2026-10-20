टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना से फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। इस घटना के एक दिन बाद उनके पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ और उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ को देखा गया। मुंबई में आयोजित बप्पी लहरी मार्ग के नामकरण समारोह में जैकी श्रॉफ शामिल हुए।

वहीं टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ फैजू के रिसेप्शन में पहुंची। हालांकि, यहां उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जैकी श्रॉफ के साथ इस इवेंट में सुनील शेट्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ सोमवार, 19 अक्टूबर की शाम मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू और तान्या सिद्दीकी के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुईं।

इस खास मौके पर टीवी और एंटरटेनमेंट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां भी नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पहुंचीं। कृष्णा का यहां पहुंचना काफी हैरान कर देने वाला था क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले उनके भाई टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था।

जैकी श्रॉफ मुंबई में दिवंगत गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर बप्पी लहरी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे।

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जैकी दादा का दिखा वही शानदार अंदाज

जैकी अपने अंदाज में हाथ में पौधा लिए नजर आए और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बाकी मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। बेटे टाइगर श्रॉफ पर तीन हमलावरों के गोली चलाए जाने की घटना के बाद यह जैकी श्रॉफ की पहली सार्वजनिक मौजूदगी थी।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis and Actor Jackie Shroff attends the naming ceremony of the 'Bappi Lahiri Marg.' pic.twitter.com/El4Bx6OSwu — ANI (@ANI) October 19, 2026

सुनील शेट्टी ने टाइगर पर हुए हमले पर दिया बयान

इस मौके पर उनके साथ मौजूद सुनील शेट्टी ने भी टाइगर पर हुए हमले पर रिएक्शन देते हुए सेलेब्स की सुरक्षा को बेहद अहम बताया। सुनील शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘पूरी दुनिया टाइगर और जैकी दादा से प्यार करती है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो सोचिए किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जो हुआ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। टाइगर अपनी फिटनेस और खेल को लेकर इतने अनुशासित रहते हैं, इसलिए समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया।’

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सुनील शेट्टी- सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी

उन्होंने आगे कहा, ‘इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। जैकी दादा मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं दिल से यही दुआ करता हूं कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। राहत की बात यह है कि टाइगर बिल्कुल ठीक हैं। हादसे में उनके ड्राइवर को चोट लगी है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि वह भी जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे।’