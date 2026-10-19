बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले से पूरा बॉलीवुड हैरान है। रविवार को हुई इस घटना ने सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है। मुंबई के जुहू थानाक्षेत्र में घटी इस गटना के बाद मुंबई में दहशत का माहौल बना हुआ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इन सभी के बीच घटना पर टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने भी प्रतिक्रिया दी है। जिसके बेटे पर हमला हुआ हो उस पिता की तकलीफ को समझा जा सकता है, इस समय वे काफी धीर-गंभीर दिखे।

जैकी श्रॉफ ने टाइगर के हेल्थ का अपडेट देते हुए कहा है कि वह अब ठीक है। इंडिया टुडे से बातचीत में जैकी ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा बस उन्होंने इतना बताया कि उनका बेटा ठीक है। ऐसे समय में एक पिता के लिए उसके बेटे का ठीक होना सबसे बड़ी बात होती है। वे ज्यादा बोलने के मूड में थे भी नहीं, इस समय उन्हें सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, जैकी श्रॉफ के इस दर्द को सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है।

कार पर 3-4 राउंड हुई फायरिंग

टाइगर की कार पर तीन अज्ञात लोगों ने हमला किया था, इस हमले में टाइगर घायल हो गए। जुहू ग्राउंड से निकलते समय टाइगर श्रॉफ की कार पर एक अज्ञात व्यक्ति ने 3 से 4 गोलियां चलाईं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सौभाग्य से टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें गोलीबारी में कोई चोट नहीं आई है। पुलिस के अनुसार, नागरिकों और प्रशंसकों को किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुरक्षा कारणों से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

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‘मेरे पिता पर जो गोली चली उसका अभी तक इंसान नहीं हुआ’

टाइगर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां स्तब्ध हैं। इस घटना को लेकर बाबा सिद्दिकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा है कि हमें दो साल में न्याय नहीं मिला। मेरे पिता के निधन को दो साल हो गए हैं और मुंबई में कानून-व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अभी पता चला है कि टाइगर श्रॉफ को गोली मार दी गई है और यह बहुत गलत बात है।

‘मुख्यमंत्री और गृहमंत्री इस मामले पर ध्यान दें’

जीशान ने आगे कहा कि पहले हम सुनते थे कि मुंबई कितना असुरक्षित होता जा रहा है। मैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हूं, लेकिन मेरी सुरक्षा में एक प्रतिशत भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए, यह बहुत चिंता का विषय है। मेरा मानना ​​है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और हमें पुलिस अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में ऐसा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले कि जिम्मेदारी

बता दें कि टाइगर पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई बताने वाले अनिल पंडित नाम के व्यक्ति ने टाइगर पर फायरिंग की। इस शख्स ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि वो और हममन संधू इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं।

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टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, हमले में अभिनेता सुरक्षित बच गए जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल हो गए। घटना के बाद सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। इस बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक गैंगस्टर के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर एक पुलिस अधिकारी की आलोचना की है। दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर किया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…