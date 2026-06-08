बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी कथित निवेश घोटाले का शिकार हो गई हैं। उनसे करीब 16.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। मामले की जांच के दौरान एक BMC अधिकारी का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि हबीबा ने बेहतर रिटर्न के वादे पर बड़ी रकम निवेश की थी, लेकिन बाद में उन्हें कथित तौर पर धोखाधड़ी का पता चला। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की, जिसके तहत एक BMC अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि पूरे निवेश नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

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बता दें कि मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हबीबा जाफरी से 16.24 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए के-नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त महेश पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन आदेश शुक्रवार को जारी किया गया था, जिसे 7 जून को पाटिल को सौंपा गया।

महेश पाटिल और उनके सहयोगियों ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) परियोजना में भारी मुनाफे और ऊंचे रिटर्न का लालच देकर हबीबा जाफरी को निवेश के लिए राजी किया। आरोप है कि इस कथित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए फर्जी और जाली दस्तावेज भी तैयार किए गए।

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मामले में खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद से महेश पाटिल फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा सकी है। खार पुलिस ने पाटिल समेत कुल छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता और बड़ी रकम को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीमें फिलहाल कई स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं और फरार BMC अधिकारी समेत अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।