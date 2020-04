Jaaved Jaaferi: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ लोग (असमाजिक तत्व) समाज में अशांति फैलाने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी को भी किसी ने निशाना बनाने की कोशिश की। इस बारे में जानकारी मिलते ही एक्टर जावेद ने तुरंत एक्शन लिया। साथ ही फेक न्यूज फैलाने वालों को अच्छे से लताड़ा भी। एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी भड़ास निकाली।

जावेद जाफरी ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ‘वैसे तो मैं पर्सनल वीडियो कभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता हूं। लेकिन अब जरूरत है। ये ऐसा वक्त है जब इंसानों को महामारी घेरे हुए है। फिर भी देश में ये सब चल रहा है। फेक न्यूज हिंदू मुस्लिम और हेट हर तरफ स्प्रेड किया जा रहा है।’ इसके साथ एक्टर ने एक वीडियो भी शेयर किया। अपने इस वीडियो में जावेद अख्तर देश में चल रहे आजकर के माहौल और फेक न्यूज फैलाने वालों को चुनौती देते दिख रहे हैं। साथ ही कहते दिख रहे हैं कि उनसे जुड़ी ऐसी खबरें न फैलाएं नहीं तो प्रमाण दें। अगर वह लोग उनके खिलाफ प्रमाण नहीं दे सकते कि जावेद ने कोई गलत बात की है तो वह लोग तैयार हो जाएं कानून पचड़े में पड़ने के लिए।

I normally don’t post personal videos inspite of being trolled often, but had to now. In a time when humanity is faced with a pandemic and race religion colour country are no concern, some Indians are still indulging in #FakeNews #HinduMuslim #HateMongering.

We need love not hate pic.twitter.com/4ckWzUVE4l

