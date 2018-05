फिल्म फेस्टिवल में पहुंची एक्ट्रेस ने लगाए प्रोड्यूसर पर रेप के आरोप, बोलीं- 20 साल पहले यहीं पर उसने मेरा बलात्कार किया

ब्रिटेन के चर्चित फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन पर कई अभिनेत्रियों द्वारा रेप का आरोप लगाया जा चुका है। अब इस लिस्ट में इटालियन फिल्म एक्ट्रेस आसिया अर्जेंटों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची इस अभिनेत्री ने हार्वे के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। आसिया ने फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि 20 साल इसी जगह पर हार्वे ने उनका रेप किया था। 71वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में आसिया ने कहा, ‘साल 1997 में, यहीं कान्स में हार्वे ने मेरा रेप किया था। मैं उस वक्त 21 साल की थी। यह फेस्टिवल उसके लिए शिकार का स्थान हुआ करता था। मैं एक भविष्यवाणी करना चाहती हूं: हार्वे विंस्टीन का अब दोबारा यहां कभी स्वागत नहीं किया जाएगा। वह जिल्लत की जिंदगी जिएगा, वही फिल्म समुदाय, जिसने कभी हार्वे का बचाव किया था और उसके अपराध को छिपाया था, वही उसका त्याग करेगा।’

मशहूर अभिनेत्री और फेमस सिंगर आसिया अर्जेंटों ने आगे कहा, ‘और आज की रात यहां बैठे हुए लोगों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें महिलाओं का अपमान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना बाकी है। महिलाओं का अपमान न तो इस इंडस्ट्री में और न ही कहीं और बर्दाश्त किया जाएगा। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं। और अब हम आपको बचने का मौका नहीं देंगे।’

This is the speech I wrote and spoke out loud tonight at Cannes. For all the brave women who came forward denouncing their predators, and for all the brave women who will come forward in the future. We got the power #metoo pic.twitter.com/ttJN1pNFxR

— Asia Argento (@AsiaArgento) May 19, 2018