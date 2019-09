Tamilrockers Leaks It Chapter 2 Full movie online to Download: तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) पर रिलीज के कुछ समय बाद ही हॉलीवुड फिल्म It Chapter 2 लीक हो गई है। फिल्म वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में 5 सितंबर को दस्तक दी थी। हॉरर फिल्म It Chapter 2 के तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) पर लीक होने से मेकर्स को चपत लगी है। दरअसल फिल्म के ऑनलाइन लीक होने से लोग इसे सिनेमाघरों में देखने की बजाए पाइरेटेड वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं।

It Chapter 2 लीक से पहले बॉक्स ऑफिस पर 91 मिलियन डॉलर की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर स्थान बना लिया था। Andy Muschietti के निर्देशन में बनी फिल्म It Chapter 2 ने ग्लोबल डेब्यू 185 मिलियन डॉलर की कमाई की है। हालांकि तमिलरॉकर्स पर लीक होने से फिल्म की कमाई पर प्रभाव पड़ा है। तमिलरॉकर्स हॉलीवुड फिल्मों के अलावा बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों को लीक करने के लिए कुख्यात है। तमिलरॉकर्स पर बॉलीवुड फिल्में साहो, दे दे प्यार दे, सिंबा, मणिकर्णिका, भारत और जीरो समेत कई बड़ी फिल्में लीक हो चुकी हैं। वहीं साउथ की फिल्मों में 2.0, मारी, मारी-2 और काला समेत कई बड़ी फिल्में शामिल हैं।

मेकर्स अपनी नई रिलीज को पाइरेसी बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिशों में हैं। इसके बाद 2.0 को लीक से बचाने के लिए मेकर्स ने 18 लोगों की टेक्निकल टीम नियुक्त की थी। लेकिन तमिलरॉकर्स ने मेकर्स की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए फिल्म के सभी HD वर्जन को लीक कर दिया था। इसके बाद फिल्म को फ्री में देखने के साथ डाउनलोड करने का भी दावा किया था। ठीक इसी तरह It Chapter 2 को भी तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ने लीक के साथ फ्री में डाउनलोड करने का दावा किया है।

