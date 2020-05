कॉमेडियन की भद्दी टिप्पणी पर फूटा ‘इस्कॉन’ का गुस्सा, दर्ज कराई FIR, ‘शिमारो’ ने भी मांगी माफी

कॉमेडियन सुरलीन कौर (Surleen Kaur) अपने एक वीडियो की वजह से काफी चर्चा में आ गई हैं। सुरलीन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक कॉमेडी वीडियो में इस्कॉन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की हैं। सुरलीन का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सुरलीन स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देती दिखती हैं। इस वीडियो में वह एडल्ट कॉमेडी करती नजर आती हैं। वहीं ‘इस्कॉन’ के बारे में भी बोलती दिखती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस्कॉन फॉलोअर्स कॉमेडियन पर भड़कने लगे औऱ उन पर भद्दी कॉमेडी करने का आरोप लगाने लगा। ऐसे में इस्कॉन ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। खुद Iskcon ने भी ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ पोस्ट री-ट्वीट किए जिनमें FIR की कॉपी दिखाई दे रही है।

इस मामले में खुद Shemaroo कंपनी ने इस्कॉन से माफी मांगी है। कंपनी ने ट्वीट कर कहा है कि वह सुरलीन कौर (Surleen Kaur) के इस कमेंट से शर्मिदा हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं। इसके अलावा Shemaroo ने कॉमेडियन सुरलीन से अपना करार भी तोड़ लिया है। शिमारो ने लिखा था-‘धर्म, जाति, पंथ या संस्कृति। हम इस्कॉन समुदाय के सभी भाइयों और बहनों से माफी मांगते हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे मामलों को सावधानीपूर्वक और अत्यधिक संवेदनशीलता से निपटा जाएगा।’

Further to our unconditional apology to ISKCON community for the comments made by Ms. Surleen Kaur, we have decided to disassociate ourselves from any further involvement with Ms Surleen Kaur and Mr Balraj Syal as they failed to meet our standards of public decency.

