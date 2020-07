Sushant Singh Rajput Suicide Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ सेलेब्स को भी काफी धक्का लगा है। इस पूरे मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी के एसोशिएट इन लॉ ईशकरण भंडारी ने मुंबई पुलिस को खत लिखा है। इसके साथ ही ईशकरण ने ट्वीट कर लिखा, ‘सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत से लोगों ने इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी है। तब मैंने यह फैसला किया कि मैं कानूनी रूप से इस केस को लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस मामले में सीबीआई जांच हो।’

इशकरण सिंह भंडारी ने मुंबई पुलिस को लिखे खत में लिखा, ‘मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि क्राइम सीन को संरक्षित और सील रखने की जरूरत है क्योंकि खबरें हैं कि यह फ्लैट सील नहीं किया गया है। इस बारे में मुंबई पुलिस ने कोई बयान जारी नही किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि फ्लैट को सील कर दिया जाए ताकि इसमें कोई हेरफेर न हो जो जनता के बीच गलत सूचना और चिंता का कारण बने।’

Have written to Mumbai Police to ensure Sushant Singh Rajupt flat stays sealed till end of investigation @TimesNow

Will expain as usual in non-legal terms at 10 pm #fullTransparencySSR on YouTube

pic.twitter.com/Q9WvIFrN81

— Ishkaran Singh Bhandari (@ishkarnBHANDARI) July 16, 2020