शादी के 6 साल बाद पापा बने अजय देवगन के ऑनस्क्रीन बेटे, वाइफ इशिता दत्ता ने दिया बेटे को जन्म

Ishita Dutta-Vatsal Seth Baby Boy: एक्टर वत्सल सेठ और एक्ट्रेस इशिता दत्ता के घर किलकारी गूंजी है। कपल शादी के 6 साल बाद पैरेंट्स बना है। इशिता ने प्रेग्नेंसी के दौरान लगातार बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की है।

इशिता दत्ता-वत्सल सेठ। (Photos- Vatsal seth/ Insta)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram