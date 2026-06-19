बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर और शाहिद कपूर में भले ही उम्र का अंतर 15 साल हो लेकिन दोनों को देखकर ऐसा कोई नहीं कहेगा। दोनों ही एक्टर्स अपनी ऑफस्क्रीन बॉंडिंग के लिए चर्चा में रहते हैं। भाई से ज्यादा दोनों में दोस्ती दिखाई देती है। ईशान खट्टर का कहना है कि शाहिद कपूर ने उनके डायपर भी बदले है। अपने मां के संघर्षों के बारे में भी बात करते हुए उनका एक इंटरव्यू सामने आया। जानकारी के लिए बता दें कि उनके पिता राजेश खट्टर हिंदू परिवार से हैं, जबकि मां नीलिमा अजीम मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दोनों ही एक मां के बेटे हैं।

लिलि सिंह के साथ बातचीत में ईशान ने बताया, ‘मेरे बचपन में मैंने अपनी मां को अकेले ही दोनों जिम्मेदारियां निभाते देखा है। मेरे बड़े भाई मुझसे 15 साल बड़े हैं, इसलिए कई मायनों में उन्होंने भी मेरे लिए माता-पिता जैसी भूमिका निभाई।’

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उन्होंने आगे कहा, ‘हमारा रिश्ता काफी दिलचस्प है। हम भाइयों से ज्यादा अच्छे दोस्तों की तरह हैं, लेकिन हमारे बीच हमेशा सम्मान की एक सीमा बनी रहती है। शाहिद ने बचपन में मेरे डायपर तक बदले हैं, इसलिए हमारी हर बहस का अंत यही कहकर होता है कि ‘मैं तुमसे बड़ा हूं।’

ईशान ने बताया कि उनकी मां ने महज 9 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज के मार्गदर्शन में पेशेवर तौर पर नृत्य की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में उनकी मां की तस्वीर डाक टिकट पर छपी, जो उनके लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात थी।

सिंगल मदर के साथ अपने बचपन को याद करते हुए ईशान ने कहा कि ‘उन्होंने अपनी मां को एक साथ मां और पिता, दोनों की जिम्मेदारियां निभाते देखा। इसके साथ ही वह घर-परिवार और अपने प्रोफेशनल जीवन की तमाम जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालती थीं।’

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ईशान ने अपनी मां के त्याग के बारे में बात करते हुए कहा, ‘जो चीज सच में मायने रखती है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के लिए, जो मां भी होती हैं, हर दिन कई मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। उन्हें सुपरवुमन की तरह सब कुछ संभालना पड़ता है और मैंने अपनी मां को ऐसा करते देखा है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘कई बार उन्होंने अपनी पसंद से समझौता किया। उन्होंने ऐसे काम भी किए, जो उन्हें खास पसंद नहीं थे, लेकिन घर चलाने और परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए जरूरी थे। मेरे बचपन का बड़ा हिस्सा मैंने उन्हें परिवार की खातिर लगातार ऐसे त्याग करते हुए देखा है।’

वर्कफ्रंट की बात करें तो ईशान हाल ही में निर्देशक नीरज घेवन की फिल्म ‘होमबाउंड’ में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे। अब ईशान जल्द ही कॉमेडी फिल्म ‘जुगाड़ू’ में दिखाई देंगे।