जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर इन दिनों अपनी फिल्म ‘धड़क’ के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जैसे-जैसे मूवी के रिलीज होने की तारीख पास आ रही है दोनों ही स्टार्स प्रमोशन में जुट गए हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसमें दोनों की केमेस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद कर रहे हैं। दोनों की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री के अलावा ऑफस्क्रीन बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हैं लेकिन ईशान को जाह्नवी की एक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका खुलासा खुद उन्होंने एक वीडियो में किया है। वीडियो को धर्मा प्रोड्क्शन ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

वीडियो में दोनों कैन्डिड बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जाह्नवी कूपर ईशान से सवाल करती हैं कि, ”तुम्हें मेरी कौन सी आदत नहीं पसंद है।” इस पर एक्टर कहते हैं, ”यही जो तुम बार-बार उंगली करती रहती हो, एक ही चीज को बार-बार पूछती हो। ये मुझे नहीं पसंद है, तुम बहुत उंगली करती हो।” जाह्नवी अपने को-एक्टर ईशान की तारीफ करते हुए कहती हैं, ”यह बिल्कुल बच्चे की तरह हैं, मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहती हूं, वे काफी एनर्जेटिक हैं।” वीडियो में दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देखने के बाद अब फैन्स को उनकी फिल्म का इंतजार है।

No one is safe from Madhukar & Parthavi’s infectious energy, millennial humour and crackling friendship – not even our director, @ShashankKhaitan!#Dhadak #Janhvi #Ishaan @karanjohar @apoorvamehta18 @KuttySujay @ZeeStudios_ https://t.co/ZmuktNcTYT

— Dharma Productions (@DharmaMovies) June 25, 2018