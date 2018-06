बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की कहानी लव स्टोरी पर आधारित होती है। निर्माता करण जौहर ने प्यार पर आधारित एक और लव स्टोरी का निर्माण किया है। फिल्म का नाम है ‘धड़क’। धड़क में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर के बीच प्यार को दिखाया गया है। ‘धड़क’ का ट्रेलर कल यानी की 11 जून को रिलीज किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जाह्नवी और ईशान की जोड़ी लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी यही कारण है कि ट्रेलर को देखने के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित फिल्म सुपरहिट मराठी फिल्म ‘सैराट’ का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। सैराट के फैन्स काफी लंबे समय से ‘धड़क’ के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे लेकिन फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद लोगों को जाह्नवी और ईशान की जोड़ी रास नहीं आई और यही कारण है कि ‘सैराट’ के फैन्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कई लोग धड़क को लेकर जोक्स भी शेयर कर रहे हैं।

We lost a gem today. RIP Sairat. #Dhadak — ajinkya ketkar (@ketkarajinkya) June 12, 2018

Audience : We want good movies on fresh concepts Bollywood : #DhadakTrailer pic.twitter.com/q4RkbCkCp5 — Bade Chote (@badechote) June 11, 2018

I walked out in the interval of the #DhadakTrailer. — Gabbbar (@GabbbarSingh) June 11, 2018

Just watched #DhadakTrailer. Thrilling. A boy & girl fall in love.. Boy is poor & girl's family is rich & dangerous.. boy is tortured.. then he fights back.. and then probably a happy ending. It's amazing how Karan Johar sahab keeps coming with fresh/new ideas & plot. Can't wait — Paresh Rawal fn (@Babu_Bhaiyaa) June 11, 2018

By the time #Dhadak movie releases, Arnab Goswami will write a biography on Janvhi Kapoor pic.twitter.com/FVRmLL1p0o — Appurv Gupta-GuptaJi (@appurv_gupta) June 11, 2018

Karan Johar : movie bana lo

Director : kaise?

K Jo : star kids, good costumes, great location, script utha lenge koi purani

Director : acting?

K Jo : woh next movie mein dekhenge#Dhadak — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) June 11, 2018

Regional cinema is soulful, it captures the dialect & earthen humor so well. A Bollywood remake is almost a parody by ham actors and a khichdi of local dialect and Hindi. #Sairat vs #Dhadak is #Reebok vs #Reebook — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) June 11, 2018

एक यूजर ने लिखा, धड़क का ट्रेलर देखा, लड़का गरीब है और लड़की खतरनाक और पैसे वाले घर की है। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। लड़के को लड़की के घर वाले धमकाते है और बाद में सुखद कहानी का अंत होता है वाह! करण जौहर साहब क्या स्टोरी और नया आइडिया है। बेसब्री से इंतजार है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, मैं ‘धड़क’ के इंटरवल से बाहर आ जाऊंगा। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म ‘धड़क’ 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

