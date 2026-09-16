रैपर बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी ने हाल ही में अपनी शादी में को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इसमें क्या गलत हुआ. रिलेशनशिप और अलग-अलग सोशल सर्कल में ‘बेस्ट फ्रेंड्स’ होने की बात करते हुए, ईशा ने अपने खुद के अनुभव से बात की और इशारा किया कि बादशाह रिश्ता तो चाहते थे लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। बादशाह से तलाक का ऐलान करने के तुरंत बाद ईशा रिखी,’बिग बॉस 20′ में शामिल हो गईं। यहां उन्होंने एक्ट्रेस कनिका मान से बेस्ट फ्रेंड की डायनामिक्स पर बात करते हुए अपने रिश्ते के बारे में बताया।

ईशा ने झेली चीटिंग

‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट एपिसोड में, ईशा कनिका से इस बारे में बात करती दिखीं कि वह रिश्तों को कैसे देखती हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई आकर मुझे बोलेगा कि कनिका ऐसी है वैसी है, तो मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक मैं खुद न देख लूं। मैं ऐसी ही हूं। रिलेशनशिप में भी मैं वैसी ही हूं। अगर कोई आकर मुझे कुछ बोलेगा, तो मैं बोलूंगी, ‘या तो मुझे सबूत दो, या मेरे दिमाग से खेलना बंद करो।”

ईशा ने इशारा किया कि भले ही बादशाह संग रिश्ते के दौरान उन्हें शक रहा होगा, लेकिन उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखने तक चीजों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘जब रिश्ता खत्म होता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि पूरा समय तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा था।’ जब कनिका ने उनसे पूछा कि उन्होंने किस तरह की चीटिंग झेली है- ‘फिजिकल, इमोशनल या सोशल?’- तो ईशा ने जवाब दिया, ‘सभी तरह की।’

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बादशाह ने चुनिंदा लोगों से मिलवाया गया

ईशा रिखी ने फिर कनिका मान को बेस्ट फ्रेंड के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए स्थिति समझाई। उन्होंने कहा, ‘बीच में लटके रहना बहुत टॉक्सिक है। ये ऐसा है जैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही हूं। तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह जगहों पर ले जा रही हूं, लेकिन फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं।’

उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अपने पार्टनर के पूरे सोशल सर्कल से नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों से मिलवाया गया था। ईशा रिखी ने कहा, ‘इसे अलग क्या बनाता है वो ये है कि मैं ये सब एक खास सर्कल में, प्राइवेसी में कर रही हूं और दुनिया के सामने नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ लोगों से ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के तौर पर मिलवा रही हूं।’

बादशाह के अलग-अलग पार्टनर्स थे?

जब कनिका मान ने पूछा, ‘लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे?’ तो ईशा ने जवाब दिया, ‘क्योंकि, मेरे कई और बेस्ट फ्रेंड्स हैं।’ उनके कमेंट्स से ऐसा लगा जैसे एक ही तरह की भूमिका में कई लोग हो सकते हैं। कनिका ने आगे पूछा, ‘तो क्या सच में बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे?’इसपर ईशा रिखी ने जवाब दिया, ‘हां। लेकिन, वे सभी एक-दो दिन के लिए चिल करने वाले लोग थे। मगर सच तो ये था कि तुम कभी बेस्ट फ्रेंड चाहते ही नहीं थे, तुम बस गेम खेल रहे थे।’

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‘लेकिन क्यों?’ कनिका ने पूछा। ईशा ने जवाब दिया, ‘सुविधा के लिए। क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें मुझे कहीं और नहीं मिलेंगी।’ कनिका ने फिर पूछा, ‘लेकिन, जिम्मेदारी नहीं लेनी?’ ईशा ने हामी भरते हुए कहा, ‘हां। तो ये ऐसा था कि तुम रहना भी चाहते हो, लेकिन अपनी आजादी भी चाहते हो। और चाहते हो कि मैं सिर्फ कुछ खास लोगों से मिलूं। लेकिन उस ग्रुप के बाहर, मुझे पता चलता है कि कनिका कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं। वो मुझे बस एक पूरी अलग तस्वीर दिखा रही थी। और सिर्फ कनिका ही नहीं बल्कि कनिका के आसपास के लोग भी मुझे वही तस्वीर दिखा रहे थे, जो असल में कभी थी ही नहीं। तस्वीर कुछ और ही थी।’

ईशा ने बादशाह के साथ अपनी शादी में कथित तौर पर जो अनुभव किया उसे समझाने के लिए कनिका के नाम का एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया।

ईशा और बादशाह की शादी

बादशाह और ईशा रिखी ने कथित तौर पर मार्च 2026 में शादी करने से पहले कई सालों तक डेट किया। हालांकि बादशाह ने पब्लिक में कभी शादी का ऐलान नहीं किया और न ही सेरेमनी की तस्वीरें शेयर कीं। ईशा की मां ने बाद में प्राइवेट सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करके शादी की पुष्टि की थी। ईशा ने बाद में खुद शादी की तस्वीरें शेयर कीं और सोशल मीडिया पर एक AMA सेशन किया, जहां उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी शादी बादशाह से हुई है। जब एक फैन ने पूछा कि दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बादशाह को टैग किया और मजाक में कहा, ‘इसका जवाब मेरे पति को देना चाहिए।’ सिंगर ने इस कमेंट पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया।

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बादशाह की तरफ से उनकी शादी की पहली सीधी पुष्टि तब आई जब दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में अलग होने का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि वे एक-दूसरे के लिए ‘आपसी सम्मान’ के साथ अलग हो रहे हैं। उनके तलाक के ऐलान के बाद दोनों के रिश्ते के बारे में कई अफवाहें उड़ने लगीं। उस समय ईशा ने लोगों से अपनी शादी के बारे में झूठी खबरों पर विश्वास न करने का आग्रह किया था।

ईशा रिखी से पहले रैपर बादशाह की शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी। दोनों की शादी आठ साल तक चली और 2020 में वो अलग हो गए। दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम जेसमी है।