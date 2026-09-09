‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रहीं ईशा रिखी पिछले कुछ महीनों से अपनी शादी और रैपर बादशाह के साथ रिश्ते को लेकर लगातार सुर्खियों में रही हैं। दोनों के रिश्ते और बाद में अलगाव को लेकर काफी खबर भी सामने आईं। बिग बॉस के प्रीमियर पर ईशा ने कहा कि वो पर्सनल लाइफ को लेकर कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन शो में जाने से पहले उन्होंने इंटरव्यू में खुलकर बात की।

एचटी सिटी को दिए इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि उन्होंने शादी और अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें ज्यादा अच्छे काम के ऑफर नहीं मिल रहे थे, जो ब्रेक लेने की एक वजह थी। बाद में उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं भी बदल गईं।

अब ईशा दोबारा एक्टिंग में लौट आई हैं और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। जब ईशा से पूछा गया कि क्या उन्हें करियर से ब्रेक लेने का अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है। हालांकि, उन्हें लगता है कि उनके करियर के कुछ साल जरूर निकल गए। ईशा का मानना है कि जिंदगी में हर चीज सही समय पर होती है और जो चीज आपके लिए तय है, वह आपको जरूर मिलेगी।

ईशा ने सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई पोस्ट और हिंट शेयर किए थे। इसके बाद उनके रिश्ते को लेकर काफी चर्चा हुई। हालांकि, ईशा का कहना है कि उन्हें अपने किसी फैसले पर पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार हालात सही नहीं होते या इंसान किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन वह अपनी जिंदगी में किए किसी भी काम को लेकर पछतावा नहीं करतीं।

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ट्रोलिंग से बचने के लिए कम पढ़ती हैं कमेंट्स

ईशा ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। वह कमेंट्स और खबरों की हेडलाइन पढ़ने से भी बचती हैं, क्योंकि इससे उनकी मानसिक शांति खराब हो सकती है।

ईशा ने कहा कि वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखना चाहती हैं। उन्होंने माना कि लोगों की बातें उन्हें प्रभावित करती हैं, इसलिए वह सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचती हैं।

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उन्होंने यह भी कहा कि किसी मुश्किल समय में खुद को कमजोर महसूस करना और सच में कमजोर होना अलग-अलग बातें हैं। ईशा ने खुद को मजबूत बताते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ही कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है।

अब ईशा चाहती हैं कि ‘बिग बॉस 20’ के जरिए दर्शक उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को जानें। वह शो को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपनी जिंदगी का एक अलग पहलू दर्शकों के सामने रखने के लिए तैयार हैं।