बिग बॉस 20′ के घर में ईशा रिखी ने एंट्री ले ली है। शो में आने से पहले ही अभिनेत्री की निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही है। ऐसे में बिग बॉस के मंच पर भी उनके अतीत का जिक्र हुआ, जिसे लेकर ईशा भावुक होती नजर आईं।

अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ईशा ने बताया कि जिंदगी में उन्होंने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उनका उन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि बीते अनुभवों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हालांकि, अब वह उस दौर से बाहर निकलकर खुद को एक अलग पहचान देना चाहती हैं।

स्टेज पर सलमान खान से बातचीत के दौरान ईशा ने साफ किया कि वह नहीं चाहतीं कि लोग उन्हें सिर्फ उनके पुराने रिश्ते के जरिए पहचानें। वह चाहती हैं कि दर्शक उन्हें उनके व्यक्तित्व और काम के लिए जानें।

सलमान बोले- किसी को आपको दुख देने का क्रेडिट मत दो

ईशा की बातें सुनने के बाद सलमान खान ने उन्हें अतीत में न उलझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हर किसी को रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुरानी बातों को बार-बार याद करने के बजाय आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है।

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सलमान ने ईशा से कहा, “सबके ब्रेकअप होते हैं यार, देखो आपके सामने कौन खड़ा है। किसी को आपको दुख देने का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा इंसान बहुत पहले आगे बढ़ चुका है।”

सलमान की बातों से ईशा को यह समझाने की कोशिश की गई कि बिग बॉस का घर उनके लिए अपने अतीत को दोहराने की जगह खुद को नए तरीके से पेश करने का मौका है।

निजी जिंदगी पर नाम लेने से बचीं ईशा

बातचीत के दौरान ईशा ने अपने पुराने रिश्ते का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने अपने एक्स-हसबैंड का नाम लेने से परहेज किया। अभिनेत्री का फोकस इस बात पर रहा कि उनकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि उनकी अपनी उपलब्धियों से होनी चाहिए।

शादी की खबरों पर पहले ही दे चुकी हैं सफाई

बिग बॉस में आने से पहले ईशा सोशल मीडिया पर अपनी शादी और अलगाव को लेकर चल रही खबरों पर भी नाराजगी जाहिर कर चुकी थीं। उन्होंने कहा था कि मीडिया के कुछ हिस्सों में उनके निजी जीवन को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर वह खुद हैरान हैं।

अभिनेत्री ने लोगों से अपील की थी कि बिना पुष्टि वाली खबरों पर विश्वास न करें। उन्होंने साफ कहा था कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी सही जानकारी वही होगी, जो वह खुद या अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा करेंगी।