सीरिया संकट पर ट्वीट कर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, लोगों ने कहा- जाकर मदद करें, टिकट हम करा देंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें अपलोड करने को लेकर अक्सर ही ट्रोल्स का निशाना बन जाती हैं। हालांकि इस बार वह अपनी किसी तस्वीर के चलते नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अपने विचार पोस्ट करने के चलते ट्रोल हो गईं। असल में ईशा गुप्ता ने सीरिया में चल रहे संकटकाल पर अपने विचार व्यक्त किए थे। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ईशा ने अपने वैरिफाइड अटाउंट से लिखा- मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मुल्क या धर्म या सरकार सत्ता में हैं, इंसानियत मर रही है। बच्चों की जानें जा रही हैं और अब यह रुक जाना चाहिए।

इसी के साथ ईशा ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक बच्ची रोती हुई नजर आ रही है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने ईशा की राय का समर्थन किया लेकिन बाकियों ने उन्हें इस पोस्ट के लिए ट्रोल कर दिया। प्रशांत कुमार सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा- ट्वीट मत करती रहो वहां जाओ और जाकर उनकी मदद करो। अपनी डिटेल्स मुझे भेज दो तुम्हारी टिकटें मैं करा देता हूं। कुणाल सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा- मैडम भारत में रोज ही बलात्कार वगैरह होता रहता है कभी उस पर भी लिख दो।

I don’t care which country or religion or government I have, humanity is dying. The children are dying and it needs to stop,now #SyriaIsBleeding pic.twitter.com/8EVPXgcScT

— Esha Gupta (@eshagupta2811) February 25, 2018