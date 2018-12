View this post on Instagram

Mukesh and Nita Ambani’s residence Antilia is a royal sight as it prepares for the wedding of daughter Isha Ambani's marriage to Anand Piramal. 🗨 @umang_mrp for more . . . . #bollywood #indianstyle #indianfashionblogger #IndianCinema #IndianFashion @umang_mrp #BollywoodFashion #BollywoodActress #BollywoodActor #indianbeauty #BollywoodStyle #bollywoodstylefile #stylediva #stylediaries #fashioninspiration #nitaambani #anantambani #ishaambani #mukeshambani #reliance #ambani #ambaniwedding #antilia #akashambani #anandpiramal #udaipur