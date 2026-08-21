बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के नए वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है। लोग कह रहे हैं कि करीना कपूर खान तीसरी बार मां बनने वाली हैं। वीडियो में करीना का बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। जिसे देखने के बाद उनके फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

वरिंदर चावला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करीना का वीडियो शेयर किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “क्या आपको कुछ दिखा?” वीडियो में करीना काले रंग के जिम वियर में नजर आ रही हैं। साथ ही उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। उनके साथ उनके गार्ड को छाते से उन्हें छिपाते हुए भी देखा जा सकता है।

हालांकि जनसत्ता इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये पुराना है या नया। मगर इंटरनेट पर इस वक्त करीना का ये वीडियो तेरी से वायरल हो रहा है।

करीना कपूर ने साल 16 अक्टूबर 2012 को सैफ अली खान के साथ शादी की थी। उन्होंने 20 दिसंबर 2016 को अपने पहले बेटे तैमूर अली खान का स्वागत किया था। इसके बाद 21 फरवरी 2021 को उनके दूसरे बेटे जहांगीर का जन्म हुआ।

बता दें कि 16 अगस्त को सैफ अली खान के 56वें जन्मदिन पर करीना कपूर ने उन्हें वैकेशन की तस्वीरों के साथ विश किया था। करीना ने ढेर सारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, “मेरे हमेशा के राइड ऑर डाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं… तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी उबाऊ होती… इस इंस्टा पोस्ट की सभी तस्वीरों को उन्होंने खुद अप्रूव किया है। जब मैं उनकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।”