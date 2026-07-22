टीवी एक्टर करणवीर बोहरा और उनकी पत्नी तीजे सिद्धू इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर काफी चर्चा में हैं। एक्टर की तलाक की अटकलें काफी महीनों से लगाई जा रही हैं। इन सभी खबरों पर अब विराम लगाते हुए करणवीर बोहरा ने इस पर जवाब देकर इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। करणवीर ने कहा कि उन्होंने किसी को इतना हक नहीं दिया है कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल कर सके।

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दरअसल, कपल के अलग होने की खबरों ने तब जोर पकड़ा, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर साथ तस्वीरें शेयर करना बंद कर दिया। इसके बाद करणवीर और तीजे की शादी को लेकर चर्चाएं और बढ़ गईं। फैंस ने यह भी देखा कि करणवीर ने सोशल मीडिया पर तीजे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, इस साल की शुरुआत में करणवीर के पिता महेंद्र बोहरा के निधन के बाद तीजे के मुंबई में नजर नहीं आने से इन खबरों को और हवा मिल गई।

अब करणवीर बोहरा ने टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से इन खबरों पर रिएक्शन दे दिया है। एक्टर ने कहा – ‘मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। जब मैं किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, तो मैं सम्मान के साथ ऐसा कह देता हूं। उम्मीद है कि लोग मेरी इस बात का सम्मान करेंगे।’

करणवीर ने ये भी कहा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करनी है। साथ ही उन्होंने अपने फैंस से भी विनती करते हुए कहा कि वो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। इस दौरान एक्टर से पूछा गया कि जब कोई उनकी पर्समल लाइफ पर इस तरह की बातें करता है तो वह इससे कैसे डील करते हैं।

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इस बात के जवाब में करणवीर ने कहा कि वो अब सीख चुके हैं कि वो किसी को खुद को परेशान नहीं करने देते। ‘मैं किसी भी बात को खुद पर हावी नहीं होने देता। सोशल मीडिया पर लोग भले ही मेरे बारे में कुछ बुरा कहें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मैं उनकी बातों से दुखी होता हूं।’

करणवीर और तीजे की शादी को करीब 20 साल हो चुके हैं। इस रिश्ते में दोनों की 3 बेटियां भी हैं। तीजे सिद्धु कनाडियन मॉडल, एक्टर और पूर्व वीजे रह चुकी हैं। साल 2016 में कपल ने अपनी ट्वीन बेटियों का स्वागत किया और साल 2020 में उनकी लाइफ में उनकी सबसे छोटी बेटी ने जन्म लिया।

जानकारी के लिए बता दें कि अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए तीजे अपनी तीनों बेटियों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी, जिसके बाद एक्टर करणवीर मुंबई और कनाडा के बीच अपने समय को बांटते हुए चीजों को मैनेज करते हैं क्योंकि उनका परिवार और करियर मुंबई में हैं।