Expresso: ‘राजी’, ‘सैम बहादुर’ और ‘तलवार’ जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुकीं निर्देशक मेघना गुलजार इन दिनों करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की सीरीज ‘एक्सप्रेसो’ के 16वें एडिशन का हिस्सा बनीं। जहां उन्होंने अपने साथ काम कर चुके कई कलाकारों के बारे में खुलकर बात की।

मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई इस खास बातचीत में मेघना के साथ उनकी फिल्म ‘दायरा’ के स्टार्स करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इरफान खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, तब्बू, विक्की कौशल समेत कई कलाकारों के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इन कलाकारों के साथ काम करने में उन्हें क्या चीज आसान लगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इरफान खान को नहीं थी डायरेक्शन की जरूरत

मेघना ने इरफान खान के साथ फिल्म ‘तलवार’ में काम किया था। उनके साथ अपने अनुभव के बारे में मेघना ने कहा कि सबसे आसान बात यह थी कि उन्हें इरफान को लगभग डायरेक्ट ही नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा, “मुझे वास्तव में कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इरफान ने जो भी किया, उससे मैं अच्छी दिखी।”

हालांकि, इरफान के साथ काम करने को लेकर एक बात आज भी मेघना के लिए रहस्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक नहीं पता कि फिल्म ‘तलवार’ में दिखाए गए अलग-अलग नजरियों में से इरफान खुद किसे सही मानते थे।

विक्की कौशल के साथ मेघना का है शानदार कनेक्शन

मेघना गुलजार ने विक्की कौशल के साथ ‘राजी’ और ‘सैम बहादुर’ में काम किया है। मेघना की मानें तो विक्की के साथ उनकी बॉन्डिंग टेलीपैथिक सी है। उन्होंने कहा, “मुझे अपनी बात पूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं चाहती हूं कि वह कुछ अलग तरीके से करें, तो उन्हें पता होता है कि मैं क्या कहने वाली हूं। हमारा कनेक्शन बहुत शानदार है।”

यह भी पढ़ें: काम को लेकर करीना-सैफ में होती है ‘बहस’, तैमूर के रिएक्शन का किया खुलासा | Expresso

हालांकि, मेघना के मुताबिक चुनौती अब आगे है। उन्होंने कहा, “सैम बहादुर के बाद उनके लिए इससे बड़ी भूमिका ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उनके साथ दोबारा काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा है।” इस बात से उन्होंने ये हिंट दिया कि वो आने वाले समय में विक्की के साथ काम करने वाली हैं।

दीपिका पादुकोण को बताया बेहतरीन कलाकार

मेघना ने दीपिका पादुकोण के साथ 2020 में आई फिल्म ‘छपाक’ में काम किया था। उनके बारे में बात करते हुए मेघना ने कहा कि दीपिका कभी भी किसी किरदार की सतह तक सीमित नहीं रहतीं। उन्होंने कहा, “वह अपने किरदार को गहराई से समझने वाली कलाकार हैं। वह कभी भी किरदार को सिर्फ ऊपर-ऊपर से नहीं निभातीं। वह किरदार, सीन और कहानी को गहराई से समझती हैं। इससे मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। कई बार कहानी में किसी किरदार की कोई खास परत नहीं होती, फिर भी वह अपने अभिनय से उसमें नई गहराई जोड़ देती हैं।” हालांकि, दीपिका के साथ काम करने की मुश्किल बात बताते हुए मेघना हंस पड़ीं। उन्होंने कहा, “वह मुझसे भी बड़ी OCD हैं।”

आलिया भट्ट को बताया इंस्टिंक्टिव

आलिया भट्ट के बारे में मेघना ने उनकी सबसे बड़ी खूबी को ही सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा, “वह इतनी सहज और इंस्टिंक्टिव हैं कि कई बार इससे उन्हें चोट लग सकती है।” मेघना ने ‘राजी’ के एक सीन का उदाहरण देते हुए बताया कि फिल्म में दौड़ने वाले सीन के दौरान आलिया को हर दिन चोट लगती थी। मेघना के मुताबिक आलिया किसी सीन में पूरी तरह डूब जाती हैं और इसी वजह से कई बार उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय बन जाती है।

तब्बू के साथ काम करने पर बोलीं मेघना

मेघना गुलजार ने अपनी पहली फिल्म ‘फिलहाल’ में तब्बू के साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि तब्बू के साथ काम करने में सबसे आसान चीज उनका अभिनय था। उन्होंने कहा, “उनके साथ आसान हिस्सा परफॉर्मेंस है।”

यह भी पढ़ें: बड़े बजट नहीं, कहानी और कास्टिंग पर जोर… पृथ्वीराज ने बताया मलयालम सिनेमा और बॉलीवुड में फर्क

हालांकि, तब्बू के अनुभव और बड़े कलाकार होने की वजह से उन्हें निर्देश देना मेघना के लिए आसान नहीं था। मेघना ने कहा कि तब्बू इतनी अनुभवी कलाकार हैं कि उन्हें यह बताना कि सीन में क्या करना है और कैसे करना है, थोड़ा मुश्किल था।

सुष्मिता सेन के साथ नहीं थी कोई मुश्किल

‘फिलहाल’ में सुष्मिता सेन के साथ काम करने के अनुभव के बारे में मेघना ने कहा कि उनके साथ रिश्ता काफी सहज था। उन्होंने कहा, “जो आप देखते हैं, वही आपको मिलता है। वह बिल्कुल भी बहुत ज्यादा परतों वाली नहीं हैं। हमारा रिश्ता बहुत आसान था।” जब उनसे सुष्मिता के साथ काम करने की मुश्किल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, “उनके साथ कुछ भी मुश्किल नहीं था।”

करीना और पृथ्वीराज को बहुत कम डायरेक्शन की जरूरत पड़ी

अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ के कलाकारों करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में मेघना ने दोनों को एक साथ लेकर बात की। उन्होंने कहा, “आसान हिस्सा दोनों कलाकारों की अपनी कला में दक्षता है। मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें बहुत कम निर्देश देने पड़े।”

मेघना ने बताया कि दोनों कलाकारों ने अपने किरदारों को उनके लिखे हुए किरदारों से भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, “उन्होंने अपने किरदारों की जिस तरह व्याख्या की है, उससे वे किरदार मेरी कल्पना से भी ज्यादा बेहतर और प्रभावशाली बन गए हैं। कागज पर लिखते समय या शब्दों के बीच मैंने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उसमें जोड़ा है। यही सबसे संतोष देने वाली बात है।”

यह भी पढ़ें: Expresso में पृथ्वीराज, करीना कपूर और मेघना गुलजार ने ‘दायरा’ और मलयालम सिनेमा पर की बात

अपनी फिल्मों से दर्शकों के बारे में क्या सीखा?

मेघना गुलजार ने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को समझने का अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि ‘तलवार’ से उन्होंने सीखा कि दर्शक हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार होते हैं।

‘राजी’ के बारे में उन्होंने बताया कि फिल्म में जो बातें और परतें उन्हें खुद नहीं दिखी थीं, उन्हें दर्शकों ने महसूस किया। मेघना के मुताबिक, जब दर्शक किसी फिल्म को अपना मान लेते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है।

‘छपाक’ के बारे में मेघना ने कहा कि अगर दर्शकों को लगता है कि कोई फिल्म भावनात्मक रूप से परेशान करने वाली है, तो उन्हें सिनेमाघर तक लाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में फिल्म के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर लोग झुलसे या बदले हुए चेहरे देखने में सहज महसूस नहीं करते।

‘सैम बहादुर’ के बारे में बात करते हुए मेघना ने कहा कि दर्शकों को हीरो पसंद आते हैं। अगर उन्हें एक अच्छा और मजबूत हीरो मिल जाए, तो वे उसे पसंद करने लगते हैं और फिल्म को भी अपना लेते हैं।

‘एक्सप्रेसो’ के 16वें एडिशन को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रस्तुत किया था। यह कार्यक्रम ताज लैंड्स एंड, मुंबई के सहयोग से आयोजित किया गया। BMW (Infinity Cars) मोबिलिटी पार्टनर और Radico सेलिब्रेशन पार्टनर था।