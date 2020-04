मैं अपने आप को और अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही हूं लेकिन मुझे अब अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे 2020 से नफरत है। इस साल की शुरुआत से केवल बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आज हमने एक सितारे को खो दिया जो खरबों में एक था।

I have been trying my best to keep myself and my family Happy but I must express my feeling now and say that I hate 2020. Hearing only bad news since this year started. End number of people have died And Today we lost a Legend who was one in trillions. RIP #IrfanKhan Sir