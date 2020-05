Irrfan Khan: दिग्गज अभिनेता इरफान खान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इरफान खान के फैंस बेहद दुखी हैं, वहीं वह परिवार को सहानुभूति देते दिख रहे हैं। ट्विटर पर इरफान लवर्स के ढेरों ट्वीट हैं जिनमें एक्टर के प्रति लोग अपना प्यार जता रहे हैं औऱ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदार ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इरफान की पत्नी सुतापा कहती हैं- “मैंने खोया नहीं मैंने हर तरह से हासिल किया है।”

वहीं सुतापा का एक इमोशनल लेटर भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इरफान की पत्नी सुतापा ने लिखा- ‘मैं इसे सिर्फ एक फैमिली स्टेटमेंट की तरह कैसे लिख सकती हूं। जबकि पूरी दुनिया इसे व्यक्तिगत नुकसान की तरह देख रही है। इस समय में जब लाखों लोग इस वक्त हमारे साथ खड़डे हैं तो खुद को कैसे मैं अकेला मान सकती हूं? मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि ये नुकसान नहीं बल्कि लाभ है।’

उन्होंने अपने लेटर में आगे कहा- ‘उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें अब इसे लागू करना है और बढ़ाते चले जाना है। वाकई विश्वास नहीं होता, लेकिन इरफान के शब्दों में कहूं तो यह एक जादुई करिश्मा है, वह यहां है या नहीं, वह कभी भी एक तरफा प्यार नहीं करता था। मुझे बस उससे एक ही शिकायत है कि उसने मुझे हमेशा के लिए बिगाड़ दिया है। मुझे भी आदत हो गई है हर चीज के पूरा होने औऱ पूरा करने की। जैसे वो था।

OFFICIAL STATEMENT from #IrrfanKhan’s family – his wife Sutapa and sons Babil and Ayaan… pic.twitter.com/VRpcaV9Y4V

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 1, 2020