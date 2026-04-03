चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026, 5 अप्रैल 2026 को मुंबई में होगा। उससे पहले, 2018 के एक यादगार पल को फिर से याद किया जा रहा है, जब दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने अपनी शानदार अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था।

यह अवॉर्ड उन्हें फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया था, जिसे मनीषा कोईराला ने स्टेज पर उन्हें प्रेजेंट किया था। जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, इरफान मंच पर पहुंचे और अपने खास अंदाज में एक मजेदार और दिल छू लेने वाला भाषण दिया।

उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से इस सम्मान का इंतजार कर रहे थे और आगे भी दर्शकों को चौंकाते रहेंगे। अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि वह कोशिश करेंगे कि एक दिन ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ का अवॉर्ड भी जीत लें।

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उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार ऐसा रोल ऑफर भी हुआ था, लेकिन शर्त थी कि उन्हें दाढ़ी हटानी पड़ेगी, जिस पर उन्होंने मजाक में कहा कि दाढ़ी नहीं हटाएंगे, लेकिन लड़की का किरदार जरूर निभा सकते हैं।

अपने भाषण के अंत में इरफान ने अपने सह-कलाकारों का धन्यवाद किया और कहा कि उनके बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी।

Chetak Screen Awards 2026, 5 अप्रैल को रात 8 बजे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony LIV पर लाइव देख सकते हैं।