‘मेरे बस में इतना ही है कि मैं ज़िंदगी की पिच पर हार न मानूं’, कैंसर से जूझ रहे इरफान ने लिखा इमोश्नल लेटर

इरफान खान पिछले कुछ समय से एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त इरफान लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं और पिछले कुछ महीने उनके लिए कई उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं। अपने इन्हीं अनुभवों को उन्होंने एक लेख के सहारे कागज़ों पर उतारने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ समय से मैं एक हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का इलाज करा रहा हूं। ये शब्द मेरे लिए काफी नया है और मुझे पता चला कि ये काफी दुर्लभ भी है और चूंकि इस पर कम रिसर्च हुई है, तो कहीं न कहीं इस ट्रीटमेंट की अनिश्चितता को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता।

मैं एकदम अलग ही दुनिया में था, मानो मैं एक तेज़ दौड़ती रेलगाड़ी में सवार था, मेरे सपने थे, गोल्स थे, योज़नाएं थी और मैं पूरी तरह से उनके साथ मसरूफ था। लेकिन अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक टीसी खड़ा था। टीसी ने मुझसे कहा – आपकी मंजिल आने वाली है। अब आप उतर जाइए। लेकिन मैं उतरना नहीं चाहता था, मुझे पता है मेरी मंजिल नहीं आई है। लेकिन वहां से आवाज़ आती है – ‘नहीं बस इतना ही। यही आपकी मंजिल है।’ तब आपको एहसास होता है कि शायद ज़िंदगी में यूं ही पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। आप समुद्र में उस छोटे से कॉर्क की तरह फील करते हो, जो नदी के बहाव को बदलना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता।

आप इस चीज़ से गुज़र रहे होते हो और फिर आपको दर्द अपना एहसास कराता है। ऐसा लगता है कि इस पूरे समय के दौरान आप सिर्फ दर्द को जानते थे, लेकिन अब दर्द अपनी तीव्रता दिखा रहा है। जब दर्द होता है, तो कुछ काम नहीं करता। दर्द की तीव्रता ऐसी होती है कि उससे बड़ा कुछ नहीं दिखता। मुझे एहसास नहीं था कि मेरे अस्पताल के बगल में ही लॉर्ड्स का मैदान था। मेरे बचपन के सपनों का मक्का। अपने दर्द के बीच मैंने विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराते हुए तस्वीर देखी थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मानो वो दुनिया मेरे लिए थी ही नहीं।

‘As if I was tasting life for the first time, the magical side of it.’ https://t.co/GX0CqfjSVX

— Irrfan (@irrfank) June 19, 2018