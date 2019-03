IPL 2019, KKR: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला गया था। इस मैच में केकेआर ने विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल की तूफानी पारी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 181 रनों का स्कोर बनाया, जिसे कोलकाता ने 194 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैदान पर अपनी टीम को सपोर्ट करने कोलकाता टीम के मालिक और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी ईडन गार्डंस स्टेडियम पहुंचे थे। जीत के बाद शाहरुख बेहद खुश थे। इस दौरान शाहरुख के कुछ ऐसा किया जिसे देख आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।

मैच के बाद शाहरुख केकेआर के सबसे बड़े फैन हर्शुल गोएनका से मिले। हर्शुल गोएनका वही दिव्यांग फैन है जिससे शाहरुख पिछले आईपीएल सीजन में भी मिले थे। बॉलीवुड के किंग खान को देखते ही हर्शुल जोर-जोर से आई लव यू-आई लव यू कहने लगा। व्हील चेयर पर बैठे हर्शुल को शाहरुख ने प्यार से गले लगाया और उनके माथे पर हाथ भी फेरा। शाहरुख को देख हर्शुल बेहद खुश हुए। इस मुलाकात का वीडियो केकेआर ने अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। केकेआर ने ट्वीट कर लिखा ” ईडन गार्डंस में जीत के बाद किंग खान हमारे स्पेशल नाइट राइडर हर्शुल गोएनका के साथ।”

दोनों का ये वीडियो जमकर वायरल हों रहा है। इस वीडियो को अबतक लगभग 38 हज़ार लोग देख चुके हैं। वहीं 8 हज़ार के लगभग लाइक्स हैं। पिछले साल जब शाहरुख हर्शुल से मिले थे तब उनके साथ टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी थे।

King Khan @iamsrk with our special Knight Rider, @harshulgoenka1 after an amazing win at Eden Gardens! #KKRvSRH #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/FSlqCXJJ0u

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 24, 2019