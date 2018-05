सहवाग से झगड़े की खबरों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, दिया यह जवाब

हाल ही में आईपीएल के दौरान राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच हुआ था, जिसमें किंग इलेवन की करारी हार हुई थी। इस बीच खबर आई थी कि हार को लेकर प्रीति काफी नाराज हैं। ऐसे में विरेंद्र सहवाग और प्रीति के बीच काफी कहासुनी हो गई। खबर ये भी थी कि इस दौरान प्रीति सहवाग पर भड़ गई थीं। ऐसे में अब प्रीति जिंटा ने इस खबर पर विराम लगाते हुए कहा है कि यह फेक न्यूज है।

प्रीति ने कहा कि यह मात्र अफवाह हैं जिनका कोई आधार नहीं है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और पंजाब टीम को-ओनर प्रीति ने इस मामले में अपनी सफाई ट्विटर के जरिए दी। प्रीति ने अपने ट्वीट में लिखा- मुंबई मिरर ने इस बार भी गलत पकड़ा। मेरे और वीरू के बीच की कॉन्वर्जेशन को अनुपात में बांट कर मुझे विलन बना दिया। वॉव।

बता दें, खबरों के मुताबिक टीम के मेंटर पूर्व बल्लेबाज विरेंद्र सहवाग और मालिक प्रीति जिंटा में हाल ही में हुए मैच के दौरान कहा सुनी हो गई थी। मैच में मंगलवार को मिली हार के बाद प्रीति काफी नाराज नजर आईं। सूत्रों के मुताबिक खबर थी कि बल्लेबाजों के होते हुए भी सहवाग ने आर अश्विन को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। सहवाग के इस फैसले से प्रीति निराश नजर आईं। राजस्थान रॉयल्स से मिली हार के बाद प्रीति जिंटा और टीम के मेंटॉर वीरेंदर सहवाग के बीच तीखी तकरार हुई।

Mumbai Mirror gets it wrong again because we didn’t do Media net & pay them to write articles cuz that’s the only time they get it right. A conversation between Viru & me has been blown out of proportion & suddenly I’m a Villian ! Wow ! #fakenews https://t.co/qGOYhCiVtV

