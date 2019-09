iPhone 11 पर वायरल हो रहे बॉलीवुड मीम्स, फोन की कीमतों पर ऐसा है पब्लिक रिएक्शन

iPhone 11 Launch and Memes Viral: एप्पल (Apple) कंपनी iPhone का एक बार फिर से अपग्रेड वर्जन iPhone 11 लेकर आई है। iPhone 11 की सीरीज में कंपनी ने iPhone 11, iPhone pro, iPhone max लॉन्च हुए हैं। iPhone 11 के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन से लेकर रामपाल यादव पर बने मीम्स वायरल हो रहे हैं। iPhone11 के बेस वैरिएंट के कीमतों की शुरूआत भारत में 53 हजार रुपए से हुई है। ऐसे में iPhone11 की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

एक यूजर ने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में उनके किरदार के एक्सप्रेशन्स वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- जब iPhone11 लॉन्च होने पर और जब आपको पता चले कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा जब मेरा दोस्त 113 वीं बार किडनी जोक मारता है। उसके जवाब में रिएक्शन- अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मार भी नहीं सकता प्यार जो करता हूं इससे।

देखें सोशल मीडिया पर iPhone11 पर बने मीम्स-

एक यूजर ने तस्वीर पर लिखा- मॉडर्न समस्याएं मॉडर्न हल चाहती हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- ये लो iPhone11 और चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से।

किडनी जोक पर बना मीम्स-

Me watching the features of iPhone 11 and wondering if I still need two kidneys #iPhone11 #iPhoneXI pic.twitter.com/RtnzWrIvt9

When #iPhone11 is being launched vs when you realize you can't afford it#AppleEvent pic.twitter.com/2QdvP8Wk9k

