बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार बेयर ग्रिल्स की टीवी सीरीज इंटू द वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स में नजर आने वाले हैं। उन्होंने आज (31 अगस्त) अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इंटू द वाइल्ड एपिसोड का एक टीजर जारी किया है। हालांकि अक्षय ने इसकी घोषणा 21 अगस्त को जारी 20 सेकंड के एक टीजर में ही कर दी थी।

आज जारी 1 मिनट के टीजर में अक्षय कुमार जंगलों में कई ख़तरनाक स्टंट करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें मगरमच्छ वाले नदी को रस्सियों के सहारे पार करते हुए दिखाया गया है। ग्रिल्स की आवाज़ के साथ ये वीडियो शुरू होता है और ‘खिलाड़ी इज़ बैक’ के साथ अक्षय का स्वागत करते दिखाया गया है। वहीं वीडियो के एक हिस्से में अक्षय को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाया गया है। जारी टीजर में अक्षय कुमार ग्रिल्स के बारे में कहते हैं कि मैं रील हीरो हूं, वो रियल हीरो हैं। ग्रिल्स उन्हें एलीफेंट पूप टी पीने को देते हैं। अक्षय कहते हैं कि ये एडवेंचर उन्हें जीवन भर याद रहने वाला है।

अक्षय ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘#intothewildwithbeargrylls से पहले भी मैंने कई कड़ी चुनौतियों की कल्पना की थी, लेकिन @beargrylls के एलीफेंट पुप टी ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। बेयर ग्रिल्स ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर शेयर किया है।’

डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय एडवेंचरस शो का ये एपिसोड 11 सितंबर को रात 8 बजे डिस्कवरी प्लस ऐप पर और 14 सितंबर को डिस्कवरी चैनल पर आने वाला है। ग्रिल्स हर बार अपने एडवेंचर में एक नए सेलिब्रिटी के साथ दिखाईं देते हैं। गौरतलब है कि इस बार का इंटू द वाइल्ड (Into the wild) का फॉर्मेट पिछले शो मैन वर्सेज वाइल्ड से प्रेरित है। इस एपिसोड की शूटिंग जनवरी में कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हुई थी।

I visualized stiff challenges prior to #IntoTheWildWithBearGrylls but @bearGrylls completely surprised me with the elephant poop tea What a day @DiscoveryIn @DiscoveryPlusIn pic.twitter.com/m6YfQXmCcM

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 31, 2020