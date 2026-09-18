Raatan Lambiyan Kaliyan Ni Samiye… Sammi Meri Waar – Luminexa Viral Instagram Song Lyrics Meaning in Hindi: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पंजाबी गाना खूब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इसकी लाइन ‘रातां लंबियां कालियां नी समिए, सम्मी मेरी वार…’ सुनाई दे रही है। गाने की धुन लोगों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन बहुत से लोग इसके शब्दों का मतलब नहीं जानते। यह गाना सुनने में भले ही रोमांटिक लगता हो, लेकिन इसके बोलों में प्रेम के साथ-साथ जुदाई और इंतजार का भाव भी छिपा है।

क्या है ‘रातां लंबियां कालियां नी समिए’ का मतलब?

‘रातां लंबियां कालियां नी समिए’ का मतलब है- ‘हे समिए, रातें बहुत लंबी और अंधेरी हो गई हैं।’ इस लाइन में उस इंसान की बात हो रही है, जो अपने किसी खास से दूर है और उसके आने का इंतजार कर रहा है। लंबी रातें उसके अकेलेपन और बेचैनी को दिखाती हैं।

गाने की आगे की पंक्तियों में भी इंतजार और जुदाई की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अपने किसी खास के इंतजार में काफी समय बीत गया है और उससे दूर रहने का दर्द लगातार बढ़ रहा है।

‘समिए’ का क्या मतलब है?

गाने में बार-बार ‘समिए’ या ‘सम्मी’ शब्द सुनाई देता है। इसे सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम समझना सही नहीं है। यह पंजाबी लोकगीतों में इस्तेमाल होने वाला एक संबोधन है।

यह गाना पंजाबी लोक संगीत से जुड़ा हुआ है। समय के साथ इसके कई अलग-अलग वर्जन आए हैं। इसका नया वर्जन भी पुराने लोकगीत के अंदाज को नए म्यूजिक के साथ पेश करता है।

‘सम्मी मेरी वार, मैं वारी’ का क्या मतलब है?

गाने की लाइन ‘सम्मी मेरी वार, मैं वारी’ का मतलब है कि मैं तुम पर अपना सब कुछ न्योछावर करती हूं या तुम पर कुर्बान हूं।

वहीं ‘पहली-पहली वार दिल हारी’ का मतलब है कि पहली बार प्यार हुआ और दिल उसी पर आ गया। गाने में प्यार के साथ अपने खास इंसान से दूर होने का दर्द और उसके इंतजार की बेचैनी भी दिखाई गई है।

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इंस्टाग्राम पर क्यों वायरल हो रहा है गाना?

गाने की धुन और बोल लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए इसे Instagram Reels में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग इस गाने पर प्यार, रिश्तों और अपनी भावनाओं से जुड़े वीडियो बना रहे हैं। इसी वजह से इसकी कुछ लाइनें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

यानी ‘रातां लंबियां कालियां नी समिए’ सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं है। इसके पीछे पंजाबी लोक संगीत की परंपरा, प्रेम, जुदाई और किसी खास के इंतजार का भाव छिपा हुआ है।