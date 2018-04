‘अवेंजर्स-इनफिनिटी वॉर’ रिलीज होने के साथ ही बॉक्‍स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। मार्वल की फिल्‍मों में आयर्न-मैन (टोनी स्‍टार्क) का कैरेक्‍टर बहुत मशहूर है, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभाते हैं। साल 2012 में डेडपूल (एक और सुपरहीरो) ने अवेंजर्स (सुपरहीरो की टीम) का हिस्‍सा बनने के लिए अप्‍लाई किया था, मगर टोनी स्टार्क ने मना कर दिया। अब जब ‘इनफिनिटी वॉर’ रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है तो डेडपूल ने ट्विटर पर इसे लेकर मजाक किया है। डेडपूल का किरदार निभाने वाले रेयान रेनॉल्‍ड्स ने 6 साल पुराने यानी साल 2012 के एक लेटर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ”एक ऐसा लड़का जिसे नहीं पता था कि कब छोड़ना है, मुझे खुशी है दोस्तों की यह कभी नहीं हुआ। हैशटैग अवेंजर्स।”

दरअसल, रेयान के द्वारा शेयर किए गए पत्र में अवेंजर्स सीरीज में डेडपूल के किदार के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने मार्वेल सुपरहीरोज की आर्मी का हिस्सा बनने के लिए ऑडिशन दिया था। पत्र में अवेंजर्स को ज्वाइन करने के संदर्भ में लिखा है, जिसके जवाब में लिखा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर एक्स के पास जाएं, जिसका जवाब भी नो है। रेयान के द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, इसके साथ ही कमेंट करने वालों की संख्या हजारों में है। 41 साल के अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर टीम अवेंजर्स को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई के लिए बधाई दी है।

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 29, 2018