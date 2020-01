IndiGo ने जाने-माने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा को अपनी फ्लाइट्स में छह महीने के लिए बैन कर दिया है। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी ने उनके खिलाफ यह ऐक्शन मुंबई से लखनऊ जा रही फ्लाइट के दौरान Republic TV के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ कामरा द्वारा कथित दुर्व्यव्हार पर लिया है। कामरा ने बीच सफर में अर्णब से कई सवालों के जवाब मांगे थे, पर पत्रकार उस पर कुछ नहीं बोले।

इंडिगो की कार्रवाई के बाद केंद्रीय राज्य नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि ऐसे व्यवहार के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी बीच, Air India ने कामरा के खिलाफ ऐक्शन लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपनी सभी फ्लाइट्स में बैन कर दिया है।

ताजा मामले में इंडिगो ने ट्वीट किया, “मुंबई से लखनऊ के लिए फ्लाइट 6 ई 5317 में हुई घटना में हम बताना चाहते हैं कि कामरा के हमारे विमानों में सफर करने पर छह महीने के लिए रोक लगाते हैं, क्योंकि प्लेन में उनका व्यवहार अस्वीकार्य था।”

इंडिगो ने कुनाल के इस व्यवहार को संदर्भ में रखते हुए अन्य यात्रियों से भी ऐसे व्यक्तिगत छींटाकशी से बचने की सलाह दी। एयरलाइन कंपनी ने कहा,‘‘इस तरह, हम अपने यात्रियों को सलाह देना चाहते हैं कि वे विमान में व्यक्तिगत छींटाकशी करने से बचें क्योंकि यह साथ में सफर करने वाले यात्रियें की सुरक्षा को संभवत: जोखिम में डाल सकता है।’’

@MoCA_GoI @HardeepSPuri In light of the recent incident on board 6E 5317 from Mumbai to Lucknow, we wish to inform that we are suspending Mr. Kunal Kamra from flying with IndiGo for a period of six months, as his conduct onboard was unacceptable behaviour. 1/2

— IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2020