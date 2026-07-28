‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2′ के नए एपिसोड के कई वीडियो सोशल मीडिया पर इसके ऑफिशियल रिलीज से पहले ही वायरल हो गए हैं। इन क्लिप्स में समय रैना, मुनव्वर फारूकी, राघव जुयाल, रोहन जोशी और निहारिका एनएम की मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है। समय ने इस एपिसोड में आलिया भट्ट की फिल्म ‘ऐल्फा’ पर भी मजाक किया और साथ ही राघव जुयाल की जमकर खिंचाई की, जो सोशल मीडिया पर छा गई।

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के रेगुलर एपिसोड जहां नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ रिलीज होते हैं, वहीं यह एपिसोड सिर्फ समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पेड मेंबर्स के लिए रिलीज किया गया है। हालांकि, पूरा एपिसोड पेवॉल के पीछे है, लेकिन इसके कई क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं।

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समय ने उड़ाया ‘ऐल्फा’ का मजाक

इस एपिसोड का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा समय की राघव जुयाल के साथ हुई नोकझोंक थी। दरअसल, राघव अपनी आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ का प्रमोशन कर रहे थे। फिल्म का इंट्रोडक्शन देते हुए राघव ने कहा, “मेरी फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ रिलीज हो रही है।” इसके बाद समय ने तुरंत जवाब दिया, “कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा तो कैसा स्टार है।” फिर राघव ने पलटकर कहा, “आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था।” इस पर समय ने बिना रुके कहा, “उसकी भी नहीं चली थी।”

बता दें कि समय का यह मजाक आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘ऐल्फा’ पर था, जो बड़े प्रमोशन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। खास बात यह है कि आलिया इसी शो के पहले एपिसोड में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थीं।

समय ने किया राघव को रोस्ट

बातचीत के दौरान राघव ने कहा कि वह अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। अभिनेता ने कहा, “मैं भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं। मेरा चैनल खुलवा दो।” इस पर फिर समय ने हैरानी जताते हुए पूछा कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है। राघव ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मैं सच में बनाना चाहता हूं। फिर समय बोले, “दो-चार फिल्में करने के बाद बना लेना।”

इसके बाद समय ने राघव के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा, “तुम्हारी सबसे अच्छी चीज तुम्हारे इंटरव्यू हैं। तुमने कहा था कि अगर कोई प्रोड्यूसर मुझे साइड रोल ऑफर करेगा तो मुझसे बात भी मत करना। बहुत बहादुरी वाली बात थी। इससे पता चलता है कि भिखारी भी अपनी पसंद बता सकते हैं।” समय की यह लाइन सुनने के बाद वहां बैठे लोग हंसने लगे।

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