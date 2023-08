विदेशों में भारतीयों को समझा जाता है अनपढ़? ऐश्वर्या राय ने शेयर किया हैरान कर देने वाला वाकया

ऐश्वर्या राय ने बताया कि विदेशों में लोग उनकी अंग्रेजी सुनकर हैरान हो जाते थे। लोगों को लगता था कि भारत की होने के बाद वह इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकती हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन (फोटो-इंस्टाग्राम aishwaryaraibachchan_arb )

