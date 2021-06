अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। इस बार नव्या ने शो इंडियन आइडल के एक कंटेस्टेंट के इविक्शन पर रिएक्ट किया। शो इंडियन आइडल लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है। शो पर आरोप लगते रहे हैं कि इसमें दिखाया जाने वाला हर इमोशनल सीन स्क्रिप्टेड होता है। ऐसे में शो से एक बेहद पॉपुलर कंटेस्टेंट का इविक्शन हो गया है।

इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट्स में से एक सवाई भाट शो से बाहर हो गए हैं। इस शो में उनको लेकर उम्मीद थी कि वह टॉप 2 में तो अपनी जगह आराम से बना लेंगे। लेकिन इस शॉकिंग इविक्शन के बाद फैंस भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट करने लगे। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने इंडियन आइडल के एक्स कंटेस्टेंट सवाई भाट के लिए एक स्टोरी पोस्ट की।

अपने पोस्ट में उन्होंने सवाई भाट की गाना गाते हुए एक फोटो शेयर की। साथ ही लिखा- ‘गाते रहो और शाइन करते रहो।’ इसी के साथ ही नव्या ने दिल टूटने वाले इमोजी और रोते हुए इमोजी को भी शेयर किया। अपने पोस्ट के जरिए नव्या ने बताने की कोशिश की कि Sawai Bhatt के जाने से वह कितना अपसेट हैं। इंडियन आइडल के पहले सीजन के विनर रह चुके अभिजीत सावंत ने भी शो को लेकर काफी कुछ कहा था।

ज्ञात हो, नव्या नवेली नंदा भी म्यूजिक की जानकारी रखती हैं। वह खुद प्यानो प्ले करना जानती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कई बार नव्या प्यानो बजाते हुए अपना वीडियो शेयर कर चुकी हैं। शो इंडियन आइडल को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया था जब नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया ने किशोर कुमार के गाने गाए थे।

