Indian Idol 13: अयोध्या के ऋषि सिंह ने जीता ‘इंडियन आइडल’ के 13वें सीजन का खिताब, 25 लाख के साथ जीती चमचमाती कार

‘इंडियन आइडल’ के अब तक 13 सीजन हो चुके हैं। हाल ही में हुए 13 के सीजन के फिनाले में ऋषि सिंह विनर बने हैं।

ऋषि सिंह बने 'इंडियन आइडल' 13 के विजेता (image: social media)

