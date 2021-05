इंडियन आइडल 12 के होस्ट आदित्य नारायण बिल्कुल अलग अंदाज में शो होस्ट करते हैं। शो के कंटेस्टेंट और जज भी आदित्य के इस अंदाज को काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस बार आदित्य इसी के चलते एक विवाद में फंस गए हैं। आदित्य को लोग उनके एक कमेंट के चलते ट्रोल भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने तो आदित्य को अपने इस बयान के लिए माफी तक मांगने की चेतावनी दे दी थी।

हालांकि विवाद बढ़ता देख आदित्य ने अपने बयान को वापस ले लिया है और माफी भी मांग ली है। आदित्य ने इसको लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, ‘मैं विनम्र दिल से और हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें इंडियन आइडल में मेरे एक वाक्य से ठेस पहुंची है। इस शो की मेजबानी मैं कर रहा हूं। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। अलीबाग के प्रति मेरा अपार प्रेम और सम्मान है। मेरी भावनाएं उस जगह से जुड़ी हुई हैं।’

दरअसल, आदित्य नारायण ने शो को होस्ट करते हुए कहा था कि हम क्या अलीबाग से आए हैं। आदित्य के इस बयान से MNS भड़ उठी थी और पार्टी नेता अमेया खोपकर ने तुरंत आदित्य से अपने बयान पर माफी मांगने की चेतावनी दी थी।

फेसबुक लाइव में अमेया ने कहा था कि अगर आदित्य ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो पार्टी मेकर्स को शो अलीबाग में शूट करने नहीं देगी।

Singer/Actor Aditya Narayan apologies for his comment over Alibaug city while hosting the indian idol show. @mnsadhikrut and local people had objected to his comment. pic.twitter.com/SSkpa7doZm

— Ganesh Thakur (@7_ganesh) May 24, 2021