Indian Idol 11: इस दिन से होगा इंडियन आइडल का आगाज, सोनी टीवी ने रिलीज किया प्रोमो

View this post on Instagram

Jisne zindagi bhar logon ke joote chamkaaye, kya munkin hai woh desh ki awaaz ban jaye? Suniye #Sunny ko #IndianIdol mein 12 October se raat 8 baje. #EkDeshEkAwaaz @nehakakkar @vishaldadlani @anumalikmusic @adityanarayanofficial