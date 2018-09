Video: और Indian Idol 10 के सेट पर फूट-फूट कर रोने लगीं नेहा कक्कड़

इंडियन आइडल सीजन 10 में बतौर जज नजर आ रहीं नेहा कक्कड़ उस वक्त फूट-फूट कर रोने लगीं जब ‘मां स्पेशल’ एपिसोड शूट किया गया। सोनी टीवी पर के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में आने वाले वीकेंड में मां होने का जश्न मनाया जाएगा। शो के कंटेस्टेंट अंकुश भारद्वाज ने जब परफॉर्मेंस दी तो वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए और खुद जज नेहा कक्कड़ भी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। नेहा कक्कड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है।

अंकुश ने आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीं पर’ का गाना ‘मेरी मां’ गाना गाया तो माहौल काफी इमोशनल हो गया। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे चाहे वह नेहा कक्कड़ हो या अनु मलिक या फिर विशाल ददलानी। अंकुश के माता-पिता ने ‘इंडियन आइडल 10’ के सेट पर आकर सरप्राइज दिया। शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद अंकुश ने अपनी मां को मंगलसूत्र का तोहफा दिया क्योंकि उन्हें अंकुश की बीमारी के लिए दवाएं खरीदने के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा था।

Ankush's heartwarming performance left everyone with tears in their eyes. This weekend is filled with such beautiful moments, watch #IndianIdol Maa Special episode, Sat-Sun at 8 PM. @iAmNehaKakkar @VishalDadlani @The_AnuMalik @ManishPaul03 @AnkushB53191059 pic.twitter.com/k6WWgpEout

