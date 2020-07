Malini Awasthi Hits Back PETA Campaign: लोक गायिका मालिनी अवस्थी (Malini Awasthi) ने PETA के लेदर फ्री कैंपेन पर ट्वीट कर जवाब दिया है। जानवरों के हित में काम करने वाली संस्था PETA ने लेदर फ्री कैंपेन को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘इस रक्षाबंधन, गायों की भी हिफाजत करे।’ इस ट्वीट के साथ PETA ने #GoLeatherFree, #NotOursToWear, #VeganLeather, #RakshaBandhan टैग का इस्तेमाल किया है।

PETA के इस ट्वीट पर मालिनी अवस्थी भड़क गईं और उन्होंने इसका जवाब देते हुए लिखा, ‘ये बेतुका है! मैंने तो कभी नहीं सुना कि चमड़े की भी राखी बनती है! @PetaIndia आपका दुर्भावनापूर्ण कैंपेन अजीब है।’ मालिनी अवस्थी के

इस ट्वीट पर पेटा ने सफाई देते हुए लिखा, ‘हमने ऐसा नहीं बिल्कुल नही कहा है। इस बात से तो आप भी असहमत नहीं हैं कि रक्षा बंधन जैसे शुभ दिन पर हम गायों को भी सुरक्षा प्रदान करें जो कि चमड़ी के अंदर बसी हमारी बहने हैं, जिनके जीवन की सुरक्षा के लिए लेदर-फ्री होने का हम प्रण लें।’

This is absurd! Never heard of Rakhis being made of leather! @PetaIndia your malicious campaign is weird and sick! https://t.co/CswWu9fp8Q

मालिनी ने PETA के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है और हिंदुओं के लिए गाय, भगवान का स्वरूप है। लेदर राखी के बारे में बात करना @PetaIndia का प्रोपागंडा है जिसकी सच्चाई भारत की संस्कृति में है ही नहीं। बल्क‍ि आप उन त्योहारों पर काम करें जो जानवरों की मौत का जश्न मनाते हैं।’

Rakshabandhan is a hindu festival & for practising Hindus, Cow is abode

of Gods & Goddesses.Preaching about Leather Rakhis, which is not even a cultural reality in India is @PetaIndia ‘s propaganda. Invest instead in protesting against

festivals which celebrate deaths of animals https://t.co/YfFZlMD9c1

— मालिनी अवस्थी

(@maliniawasthi) July 17,

2020