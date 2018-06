बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा को ‘देसी गर्ल’ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उन्हें इंडिया का प्राउड भी कहा जाता है। ऐसे में प्रियंका की अमेरिकन सीरीज क्वॉन्टिको में कुछ इंडियन्स को टेररिस्ट दिखाए जाने पर कई भारतीय ट्विटर यूजर भड़क गए। दरअसल, प्रियंका के क्वॉन्टिको के लेटेस्ट एपिसोड में एक सीक्वेंस में दिखाया गया कि कुछ इंडियन लोग एक जगह बम धमाका करने का प्लान बनाते हैं।

इसके बाद वह यह इल्जाम पाकिस्तान के सिर मढ़ने की बात कहते हैं। यह देख इंडियन ऑडियंस ट्विटर पर अचानक भड़क गई। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह शो देश को बदनाम कर रहा है और डीफेम कर रहा है। बता दें, आधे से ज्यादा भारतीय दर्शक इस अमेरिकन सीरीज ‘कॉन्टिको’ को सिर्फ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के लिए ही देखते हैं। इसके बाद इस शो में इस तरह का सीक्वेंस सामने आने के बाद दर्शक यह शो देखने से पैर पीछे खिसकाने की बात कर रहे हैं।

आपको बताते चलें इस सीक्वेंस के चलते शो ने खुद ही ये कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की है, जबकि जल्द ही शो का ये सीजन अपने अंतिम चरण में आने वाला है।इस सीक्वेंस को देखने के बाद सोशल प्लैटफॉर्म पर यूजर्स ने ट्वीट पर प्रियंका के शो पर आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- ‘शेम ऑन यू कॉन्टिको, शर्म आनी चाहिए प्रियंका चोपड़ा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम हिंदुओँ को टैररिस्ट बना कर दिखा रहे हो।’ इसके अलावा देखें और किसने क्या कहा:-

If this is true then thats such a shame for all of us brought by our own. We can't blame others when our people are not standing for us. Things shown in #Quantico have never happend in past and will not happen in future too. https://t.co/DY2lZt9Cfh

— Neerag Heda (@theneerag_heda) June 4, 2018