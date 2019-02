#BringBackAbhinandan: पुलवामा हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास आई है। इसके बाद पाकिस्तान में पल रहे जैश के आतंकी कैंप को इंडियन एयरफोर्स द्वारा ध्वस्त करने के बाद लगातार पाकिस्तान से भारत के कुछ सीमा के इलाकों पर गोलाबारी जारी रही। इस बीच पाकिस्तान की जमीन पर भारत के एक लड़ाकू विमान के गिरने की खबर आई। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया।

इसी के बाद से पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के जवान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जिसमें जवान को पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में देखा गया। ऐसे में देश में सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आग की तरह फैलने लगा। यह वीडियो देख जहां देशवासी भारतीय वायुसेना के नौजवान की सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। वहीं बी-टाउन के सितारे भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद जवान के लिए बहुत चिंतित नजर आए।

Such courage, dignity , honor and grace under pressure. My thoughts are with you #WingCommanderAbhinandan #respect

ऋतिक रोशन, सुष्मिता सेन, अर्जुन कपूर, निमृत कौर जैसे तमाम बड़े स्टार्स ने इस बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट से देश में शांति बनाए रखने की गुजारिश की। साथ ही भारतीय वायुसेना के जवान की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके बाद स्टार्स ने सभी से जवान के वापस सुरक्षित लौटने के लिए प्राथर्ना करने की बात कही। स्टार ऋतिक रोशन ने अपने ट्वीट के जरिए कहा- गर्व, प्रत्साहन और डिग्निटी अंडर प्रेशर है। मेरा दिमाग इस वक्त आपके साथ है आपकी तरफ है। आपको सेल्यूट #रिस्पेक्ट #विंगकमांडरअभिनंदन।’

We are all praying for the safe return of Wing Commander Abhinandan Varthaman #IAF gratitude from the daughter of a retired Indian Airforce officer @fbhutto for choosing humanity first & a way to peace Dugga Dugga & God bless https://t.co/6ztsyV5Dss

— sushmita sen (@thesushmitasen) February 27, 2019