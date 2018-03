न्यूज एंकर ने उठाया बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा, सिंगर ने दिखाया ‘आईना’

इंडिया टुडे के एक्जक्यूटिव एडिटर-एंकर गौरव सी. सावंत ने जब पाकिस्तानी और भारतीय कलाकारों द्वारा दूसरे के मुल्क में परफॉर्म करने की बात कहते हुए उन पर निशाना साधा तो सिंगर विशाल ददलानी ने उन्हें माकूल जवाब दिया। असल में गौरव ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा- तो पाकिस्तानी बॉलीवुड में गाना गाने वापस आ गए हैं। आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान आने वाली बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाएंगे। गौरव ने लिखा- बॉलीवुड के बड़े निर्देशक भी पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कराची में मौजूद हैं।

इसके बाद गौरव ने ब्रैकेट में लिखा- हम पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तक नहीं ले सकते, शर्म की बात है। गौरव की यह बात गायक और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी को हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एंकर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- मिस्टर गौरव, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान भारत का सबसे ज्यादा साथ देने वाला मुल्क है? यदि आप में हिम्मत है तो भारत सरकार से कहिए कि वह पाकिस्तान के साथ “नो बिजनेस” पॉलिसी शुरू करे। हम आपका साथ देंगे।

So Pakistanis are back singing for Bollywood. Atif Aslam & Rahat Fateh Ali Khan singing for upcoming big budget Bollywood movies. Big Bollywood Directors are in Pakistan for the Pakistan International Film Festival in Karachi (WE JUST CAN’T TAKE A STAND AGAINST PAK TERROR) #SHAME

Mr. Sawant, are you aware that Pak has ‘Most Favoured Nation’ status from the Govt. of India? Ask GOI to announce an official no-business-with-Pak policy, if you have the courage. We’ll follow. Until then, STFU & let music be a bridge between people, DESPITE hatemongers like you. https://t.co/NwVaqtXBUd

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) March 30, 2018