सनी देओल की बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। इससे पहले सनी देओल फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्तान को लेकर अपनी राय रखी और पाकिस्तान को अपनी मौसी बताया।

फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसकी कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। जब एक पत्रकार ने उनसे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा तो सनी देओल ने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की कही बात दोहराई।

उन्होंने कहा कि भारत उनकी मांहै और पाकिस्तान उनकी मौसी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी तरह भारत में ही की गई है, पाकिस्तान में नहीं।

सनी देओल ने दोहराई धर्मेंद्र की बात

सनी देओल ने कहा, “हम फीलिंग्स की बातें नहीं करते, क्योंकि पूरा मुल्क पहले एक ही था। जैसे पापा कहते थे कि ये (भारत) मेरी मां है और वो (पाकिस्तान) मेरी मौसी है। आप सब भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। कहीं न कहीं हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”\

यह भी पढ़ें: Batwara 1947 Trailer: ‘वो न घर देखेंगे न सरहद सीधा घुस के मारेंगे’, बंटवारा 1947 का ट्रेलर हुआ रिलीज, सनी देओल का दिखा दमदार अंदाज

उन्होंने आगे कहा, “मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। हम कलाकार हैं, हम कहानियां चुनते हैं और उन्हें पर्दे पर पेश करते हैं। हम अपनी फिल्मों को राजनीतिक दिशा नहीं देना चाहते और न ही देना चाहिए। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।” सनी देओल 2019 से 2024 तक पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद भी रह चुके हैं।

यह भी पढ़ें: मौत से पहले धर्मेंद्र ने ‘बंटवारा 1947’ के लिए क्या कह गए, किस्सा सुनकर रो पड़े सनी देओल

लाहौर की पृष्ठभूमि पर आधारित है फिल्म

‘बंटवारा 1947’ की कहानी पाकिस्तान के लाहौर में घटित होती है। फिल्म भारत के विभाजन के दौरान बिछड़ते परिवारों, हिंसा, दर्द और संघर्ष की कहानी दिखाती है। मुश्किल हालात में लोग साहस, करुणा और उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं।