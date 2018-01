संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म ने शुरुआती दिनों से ही बॉक्स ऑफिस पर ही अच्छा कलेक्शन करना शुरू कर दिया है। भारत में जहां इस फिल्म को करणी सेना और राजपूत संगठनों का विरोध झेलना पड़ा है। वहीं देश के बाहर इस फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। फिल्म को देखने के लिए लोग ना सिर्फ अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं बल्कि फिल्म को देखने के लिए महिलाएं बकायदा सज धज कर थिएटर तक जा रही हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें औरतें सजी धजी सिनेमाघरों के बाहर धूमर गाने पर डांस करती दिख रही हैं। वायरल हो रहा यह वीडियो सैन फ्रांसिस्को का है जहां कैलीफोर्निया के एक थिएटर के बाहर औरतें पद्मावती के लुक में नजर आ रही हैं। यहां फिल्म देखने के लिए एक ड्रैस कोड जारी किया गया है। इसके मुताबिक फिल्म देखने आईं औरतों को पद्मावती के रूप में तैयार होकर आना होगा। वीडियो में एक आदमी ढोल बजाता भी दिख रहा है। वीडियो में सभी औरतें ना सिर्फ पद्मावती के पूरे गैटअप में हैं बल्कि वह फिल्म के फेमस गाने घूमर पर भी डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो 30 जनवरी को ट्विटर पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। इसे अब तक करीब 12 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

San Francisco Bay Area families bought a whole show of the movie theater (in Sunnyvale, California) to see Padmaavat and there was a dress code – “Every one should dress like Padmavati.” And before the show there was this dancing pic.twitter.com/PKkEdbLXGx

