निर्देशक आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’, जिसमें रणवीर सिंह मेन लीड रोल में नजर आए हैं, हाल के वर्षों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई है। हालांकि, फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने हाल ही में एक बड़ा दावा करते हुए बताया कि ‘धुरंधर’ को शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ज्यादा समर्थन नहीं मिला था। जिस फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की, उसे शुरुआती दौर में इंडस्ट्री के लोगों का खास साथ नहीं मिला, बल्कि उसे खारिज कर दिया गया।

एचटीएलएस 2026 के दौरान फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने लंबी फिल्मों और दर्शकों की बदलती पसंद को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आजकल अक्सर यह दावा किया जाता है कि दर्शकों का ध्यान लंबे समय तक किसी फिल्म पर नहीं टिकता, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही फिल्में इस धारणा को गलत साबित कर रही हैं।

इम्तियाज अली ने उदाहरण देते हुए कहा, ‘लोग कहते हैं कि दर्शकों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लेकिन जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे तीन घंटे से ज्यादा लंबी हैं। यह कहना कि लंबी फिल्में नहीं चलतीं, सही नहीं है। लोग ‘धुरंधर’ को सफलता का उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि उस फिल्म की लंबाई कितनी है।’

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इम्तियाज अली ने आगे ‘धुरंधर’ की शुरुआती यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि आज भले ही फिल्म की सफलता की मिसाल दी जा रही हो, लेकिन जब आदित्य धर इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग-अलग स्टूडियो के चक्कर लगा रहे थे, तब इंडस्ट्री के लोगों को यह बेहद अव्यावहारिक प्रोजेक्ट लगता था। उन्हें इस फिल्म के सफल होने की संभावना भी बेहद कम नजर आती थी। लोगों को नहीं लगा था कि ये फिल्म हिट होगी, लेकिन आदित्य धर ने अपने काम और अपनी फिल्म पर भरोसा बनाए रका।

बता दें कि साल 2025 दिसंबर में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ का पहला पार्ट 3 घंटे 34 मिनट लंबा था। वहीं, इसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई इसका सीक्वल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ इससे भी लंबा है। फिल्म की कुल अवधि 3 घंटे 49 मिनट बताई गई है। हालांकि फिल्म दर्शकों को इतनी शानदार लगी कि उसने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए।

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