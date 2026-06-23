इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है। फिल्म दुनियाभर में करीब 50 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज ने उन फिल्मी सितारों का जिक्र किया, जो बिना किसी कहे उनकी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं।

युवा के ‘बी ए मैन यार’ पॉडकास्ट में इम्तियाज ने बताया कि उनके करीबी दोस्त अनुराग कश्यप उनकी फिल्म को अपनी फिल्म ‘बंदर’ से भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, “अनुराग ने मुझसे कहा, ‘अगर तू तीसरी भी अच्छी फिल्म बना लेगा, तो मैं अपने घर में तेरा मंदिर बनवा दूंगा।’”

इम्तियाज ने आयुष्मान खुराना और आलिया भट्ट का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान ने फिल्म के गाने ‘तेरे पास में’ का कवर वर्जन गाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसकी उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इम्तियाज ने कहा, “मैं यह देखकर बेहद भावुक हो गया। उन्होंने बिना किसी मकसद के फिल्म को सपोर्ट किया।”

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उन्होंने आगे कहा, “लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, लेकिन फिर आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना और कई दूसरे कलाकार मेरी फिल्म के लिए पोस्ट क्यों कर रहे हैं? उनके इस प्यार और समर्थन के लिए मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते हैं।”

इम्तियाज ने यह भी बताया कि कई दिग्गज फिल्मकार और कलाकार लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। शेखर कपूर रोज फिल्म की कमाई के बारे में पूछते हैं, जबकि पियूष मिश्रा थिएटरों के हाउसफुल वीडियो भेजकर बधाई देते हैं। वहीं सुभाष घई ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है और इसका असर जल्द दिखेगा।